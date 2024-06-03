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Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор
Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор
За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T18:17
2024-06-03T18:17
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Суд установил, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами в 2017-2018 годах и на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, который расположен в Евпатории.Суд учел позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Уголовное дело в отношении лиц, с которыми подсудимый вступил в сговор, выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторовДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд
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РИА Новости Крым
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Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор

За махинации с недвижимостью в Крыму на 160 млн в Бахчисарайском районе осужден мужчина

18:17 03.06.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток в зале судебных заседаний.
Молоток в зале судебных заседаний. - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"В результате противоправных действий подсудимого имущество стоимостью порядка 160 млн рублей выбыло из государственной собственности республики", - говорится в сообщении.
Суд установил, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами в 2017-2018 годах и на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, который расположен в Евпатории.
Суд учел позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"Ранее сделки, заключенные подсудимым, признаны судом недействительными, имущественный комплекс и земельный участок возвращены в собственность республики", - уточняют в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении лиц, с которыми подсудимый вступил в сговор, выделено в отдельное производство.
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