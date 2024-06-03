https://crimea.ria.ru/20240603/afera-s-nedvizhimostyu-v-krymu-na-160-mln-vynesen-prigovor-1137819333.html

Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор

Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор

За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T18:17

2024-06-03T18:17

2024-06-03T18:17

бахчисарай

происшествия

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Суд установил, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами в 2017-2018 годах и на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, который расположен в Евпатории.Суд учел позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Уголовное дело в отношении лиц, с которыми подсудимый вступил в сговор, выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторовДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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