Рейтинг@Mail.ru
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240603/utratila-doverie-v-sevastopole-uvolena-chinovnitsa-posle-vydeleniya-zemli-1137814756.html
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T15:31
2024-06-03T15:41
прокуратура города севастополя
новости крыма
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136369865_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_8021346b0a57ad2ed1eaf4160b4b7358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Установлено, что заместитель начальника одного из отделов Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя подготовила и согласовала документы о предоставлении земельных участков четырем гражданам, представителем которых выступил руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги, был начальником чиновницы. Кроме того, в той же организации работает муж ее сестры."Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - добавляют в ведомстве.В результате, прокуратура Севастополя внесла директору Департамента представление, по результатам рассмотрения которого госслужащая была уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136369865_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_ea82ac84a524a5da05ab9005faad3c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, новости крыма, крым, новости
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли

Чиновница уволена в Севастополе в связи с утратой доверия – прокуратура

15:31 03.06.2024 (обновлено: 15:41 03.06.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что заместитель начальника одного из отделов Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя подготовила и согласовала документы о предоставлении земельных участков четырем гражданам, представителем которых выступил руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги, был начальником чиновницы. Кроме того, в той же организации работает муж ее сестры.
"Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - добавляют в ведомстве.
В результате, прокуратура Севастополя внесла директору Департамента представление, по результатам рассмотрения которого госслужащая была уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
 
Прокуратура города СевастополяНовости КрымаКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - Гросси
16:33Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 4 июня
16:18Продовольственная безопасность ЕАЭС - Мишустин оценил перспективы
15:51На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дня
15:31Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
15:09Что помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор
14:55Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
14:29Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
14:25В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ
14:06Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
13:55Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателей
13:29Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
13:20Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
13:15Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте
13:05Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
12:54ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
12:52Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов
12:41Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
12:18Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
12:09Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области
Лента новостейМолния