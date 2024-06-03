https://crimea.ria.ru/20240603/utratila-doverie-v-sevastopole-uvolena-chinovnitsa-posle-vydeleniya-zemli-1137814756.html
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T15:31
2024-06-03T15:31
2024-06-03T15:41
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Установлено, что заместитель начальника одного из отделов Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя подготовила и согласовала документы о предоставлении земельных участков четырем гражданам, представителем которых выступил руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги, был начальником чиновницы. Кроме того, в той же организации работает муж ее сестры."Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - добавляют в ведомстве.В результате, прокуратура Севастополя внесла директору Департамента представление, по результатам рассмотрения которого госслужащая была уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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прокуратура города севастополя, новости крыма, крым, новости
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
Чиновница уволена в Севастополе в связи с утратой доверия – прокуратура
15:31 03.06.2024 (обновлено: 15:41 03.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что заместитель начальника одного из отделов Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя подготовила и согласовала документы о предоставлении земельных участков четырем гражданам, представителем которых выступил руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги, был начальником чиновницы. Кроме того, в той же организации работает муж ее сестры.
"Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - добавляют в ведомстве.
В результате, прокуратура Севастополя внесла директору Департамента представление, по результатам рассмотрения которого госслужащая была уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
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