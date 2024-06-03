https://crimea.ria.ru/20240603/utratila-doverie-v-sevastopole-uvolena-chinovnitsa-posle-vydeleniya-zemli-1137814756.html

Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли

Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли

В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T15:31

2024-06-03T15:31

2024-06-03T15:41

прокуратура города севастополя

новости крыма

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе уволена чиновница после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Установлено, что заместитель начальника одного из отделов Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя подготовила и согласовала документы о предоставлении земельных участков четырем гражданам, представителем которых выступил руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что руководитель организации, оказывающей кадастровые услуги, был начальником чиновницы. Кроме того, в той же организации работает муж ее сестры."Прокуратура города Севастополя провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - добавляют в ведомстве.В результате, прокуратура Севастополя внесла директору Департамента представление, по результатам рассмотрения которого госслужащая была уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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