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Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество

Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество

Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:43

севастополь

прокуратура города севастополя

новости

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кабардино-балкария

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Однако, по информации следствия, чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития."В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", – уточнили в прокуратуре.В результате было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения в июне в Ленинском районном суде Севастополя мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного 15 миллионов рублей.Однако адвокат подсудимого обжаловал приговор. Он настаивал на оправдании подзащитного. Тем не менее Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу. Обвинительный приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчинаПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости, происшествия, деньги, кабардино-балкария, мошенничество