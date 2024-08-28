Рейтинг@Mail.ru
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/pokhitil-15-millionov-v-sevastopole-muzhchina-osuzhden-za-moshennichestvo-1139944003.html
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:43
севастополь
прокуратура города севастополя
новости
происшествия
деньги
кабардино-балкария
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Однако, по информации следствия, чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития."В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", – уточнили в прокуратуре.В результате было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения в июне в Ленинском районном суде Севастополя мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного 15 миллионов рублей.Однако адвокат подсудимого обжаловал приговор. Он настаивал на оправдании подзащитного. Тем не менее Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу. Обвинительный приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчинаПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
севастополь
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, новости, происшествия, деньги, кабардино-балкария, мошенничество
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество

Владелец сельхозкооператива в Севастополе осужден за мошенничество с субсидией в 15 млн

15:43 28.08.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

"Установлено, что мужчина в 2019 году создал сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции в Севастополе. В январе 2021 года кооперативу предоставлена субсидия в размере 15 миллионов рублей для развития материально-технической базы", – говорится в сообщении.

Однако, по информации следствия, чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.
"В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", – уточнили в прокуратуре.
В результате было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения в июне в Ленинском районном суде Севастополя мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного 15 миллионов рублей.
Однако адвокат подсудимого обжаловал приговор. Он настаивал на оправдании подзащитного. Тем не менее Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу. Обвинительный приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчина
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяНовостиПроисшествияДеньгиКабардино-БалкарияМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
15:22В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы
15:037 поселков под Алуштой остались без света
14:47В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах
14:34Ситуация в Курской области: последние данные Минобороны
14:27Войска РФ отбили 15 контратак за сутки: потери ВСУ почти 2000 боевиков
14:14В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией
14:02Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
13:51Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
13:43Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
13:28Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
13:15Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма
13:03Вблизи Курской АЭС обезврежена неразорвавшаяся часть снаряда HIMARS
12:58Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
12:32В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь
12:13Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
12:09Армия России освободила Камышевку в ДНР
12:07В ДТП под Симферополем пострадал подросток
11:45Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
Лента новостейМолния