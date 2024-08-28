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Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:43
севастополь
прокуратура города севастополя
новости
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деньги
кабардино-балкария
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Однако, по информации следствия, чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития."В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", – уточнили в прокуратуре.В результате было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения в июне в Ленинском районном суде Севастополя мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного 15 миллионов рублей.Однако адвокат подсудимого обжаловал приговор. Он настаивал на оправдании подзащитного. Тем не менее Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу. Обвинительный приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчинаПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, происшествия, деньги, кабардино-балкария, мошенничество
Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
Владелец сельхозкооператива в Севастополе осужден за мошенничество с субсидией в 15 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
"Установлено, что мужчина в 2019 году создал сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции в Севастополе. В январе 2021 года кооперативу предоставлена субсидия в размере 15 миллионов рублей для развития материально-технической базы", – говорится в сообщении.
Однако, по информации следствия, чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.
"В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению", – уточнили в прокуратуре.
В результате было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения в июне в Ленинском районном суде Севастополя мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного 15 миллионов рублей.
Однако адвокат подсудимого обжаловал приговор. Он настаивал на оправдании подзащитного. Тем не менее Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу. Обвинительный приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.
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