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В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС

В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС

На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T20:15

2024-01-09T20:15

2024-01-09T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которая утверждена постановлением правительства РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.В частности новой программой увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках скорой помощи, профосмотров, реабилитации, лечения в стационарах.Также документ обязывает поликлиники размещать график диспансеризации на сайте, при входе и в регистратуре, диспансеризация вводится для граждан репродуктивного возраста, ее сроки для пациентов после перенесенного коронавируса расширены. Паллиативные пациенты, в том числе ветеранов СВО, смогут получить бесплатную психологическую помощь и специальное лечебное питание.В Севастополе контрольно-счетная палата ранее добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Это позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для более чем тысячи пациентов. Речь идет о предоставлении высокотехнологической помощи, дорогостоящей химиотерапии.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдШесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровКаких врачей не хватает в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, здоровье, омс, здравоохранение в россии, новости, россия, общество