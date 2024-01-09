В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС
На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд больше – Кабмин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которая утверждена постановлением правительства РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Финансирование программы за счет средств обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения для жителей страны", – цитирует пресс-служба главу российского правительства Михаили Мишустина.
В частности новой программой увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках скорой помощи, профосмотров, реабилитации, лечения в стационарах.
"Часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи теперь будет оказываться в рамках базовой программы ОМС. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов", – сказано в сообщении.
Также документ обязывает поликлиники размещать график диспансеризации на сайте, при входе и в регистратуре, диспансеризация вводится для граждан репродуктивного возраста, ее сроки для пациентов после перенесенного коронавируса расширены. Паллиативные пациенты, в том числе ветеранов СВО, смогут получить бесплатную психологическую помощь и специальное лечебное питание.
В Севастополе контрольно-счетная палата ранее добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Это позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для более чем тысячи пациентов. Речь идет о предоставлении высокотехнологической помощи, дорогостоящей химиотерапии.
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