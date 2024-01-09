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В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС
В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС
На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T20:15
2024-01-09T20:15
михаил мишустин
правительство россии
здоровье
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которая утверждена постановлением правительства РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.В частности новой программой увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках скорой помощи, профосмотров, реабилитации, лечения в стационарах.Также документ обязывает поликлиники размещать график диспансеризации на сайте, при входе и в регистратуре, диспансеризация вводится для граждан репродуктивного возраста, ее сроки для пациентов после перенесенного коронавируса расширены. Паллиативные пациенты, в том числе ветеранов СВО, смогут получить бесплатную психологическую помощь и специальное лечебное питание.В Севастополе контрольно-счетная палата ранее добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Это позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для более чем тысячи пациентов. Речь идет о предоставлении высокотехнологической помощи, дорогостоящей химиотерапии.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдШесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровКаких врачей не хватает в Крыму
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михаил мишустин, правительство россии, здоровье, омс, здравоохранение в россии, новости, россия, общество
В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС

На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд больше – Кабмин

20:15 09.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОМС нового образца
Выдача полисов ОМС нового образца - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На бесплатное лечение россиян в 2024 году потратят на 400 млрд рублей больше, чем в предыдущем, перечень услуг расширен. Соответствующие решения предусмотрены программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которая утверждена постановлением правительства РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Финансирование программы за счет средств обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения для жителей страны", – цитирует пресс-служба главу российского правительства Михаили Мишустина.

В частности новой программой увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках скорой помощи, профосмотров, реабилитации, лечения в стационарах.

"Часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи теперь будет оказываться в рамках базовой программы ОМС. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов", – сказано в сообщении.

Также документ обязывает поликлиники размещать график диспансеризации на сайте, при входе и в регистратуре, диспансеризация вводится для граждан репродуктивного возраста, ее сроки для пациентов после перенесенного коронавируса расширены. Паллиативные пациенты, в том числе ветеранов СВО, смогут получить бесплатную психологическую помощь и специальное лечебное питание.
В Севастополе контрольно-счетная палата ранее добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Это позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для более чем тысячи пациентов. Речь идет о предоставлении высокотехнологической помощи, дорогостоящей химиотерапии.
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Михаил МишустинПравительство РоссииЗдоровьеОМСЗдравоохранение в РоссииНовостиРоссияОбщество
 
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