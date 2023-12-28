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В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение
В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение
В Севастополе контрольно-счетная палата добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T08:38
2023-12-28T08:38
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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радио "спутник в крыму"
юлия кокарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе контрольно-счетная палата добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.Гостья студии подчеркнула, что здравоохранение и социальное обеспечение граждан всегда в фокусе внимания организации.Председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя также добавила, что впервые в Севастополе смертность к октябрю 2023 года снизилась на 5%, и снизилась по сравнению с общероссийским показателем.Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, бюджет Севастополя на 2024 год запланирован в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы РоссииСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
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В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение

Контрольно-счетная палата Севастополя настояла на увеличении расходов на здравоохранение

08:38 28.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе контрольно-счетная палата добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.
Гостья студии подчеркнула, что здравоохранение и социальное обеспечение граждан всегда в фокусе внимания организации.
"Совместно с парламентариями города добились выделения дополнительных средств территориальной программы обязательного медицинского финансирования, – сказала Кокарева. – Это позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для более чем тысячи пациентов. Речь идет о предоставлении высокотехнологической помощи, дорогостоящей химиотерапии".
Председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя также добавила, что впервые в Севастополе смертность к октябрю 2023 года снизилась на 5%, и снизилась по сравнению с общероссийским показателем.
Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, бюджет Севастополя на 2024 год запланирован в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.
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