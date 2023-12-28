https://crimea.ria.ru/20231228/v-sevastopole-uvelichat-raskhody-na-zdravookhranenie-1133843353.html

В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение

В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение

В Севастополе контрольно-счетная палата добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T08:38

2023-12-28T08:38

2023-12-28T08:38

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе контрольно-счетная палата добилась увеличения финансирования на здравоохранение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.Гостья студии подчеркнула, что здравоохранение и социальное обеспечение граждан всегда в фокусе внимания организации.Председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя также добавила, что впервые в Севастополе смертность к октябрю 2023 года снизилась на 5%, и снизилась по сравнению с общероссийским показателем.Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, бюджет Севастополя на 2024 год запланирован в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы РоссииСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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