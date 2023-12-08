https://crimea.ria.ru/20231208/byudzhet-sevastopolya-na-2024-god-prevysil-60-mlrd-rubley-1133408584.html

Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей

Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей

Бюджет Севастополя на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Законодательным собранием города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T22:44

2023-12-08T22:44

2023-12-08T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Законодательным собранием города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Бюджет города остается социально ориентированным, все соцобязательства заложены и все выплаты проиндексированы, подчеркнул губернатор.Глава региона отметил, что на соцвыплаты людям запланировано около восьми миллиардов рублей. Кроме того, на образование будет направлено 18%, на социальную политику – 13,9%, на здравоохранение – 9,7%.По словам Развожаева, в будущем году будет продолжено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которую предоставляют в первой и девятой больницах, а также в городском онкоцентреТакже внимание будет уделено содержанию общественного транспорта и выделению средств на компенсацию перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан. Таких в регионе насчитывается более 130 тысяч человек.В среду во втором чтении был принят проект бюджета Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В 2024 году доходы республики составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей, дефицит – 2,1 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы РоссииСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет севастополя, новости, михаил развожаев, финансы, общество