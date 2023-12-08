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Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей
Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей
Бюджет Севастополя на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Законодательным собранием города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T22:44
2023-12-08T22:49
бюджет севастополя
новости
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Законодательным собранием города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Бюджет города остается социально ориентированным, все соцобязательства заложены и все выплаты проиндексированы, подчеркнул губернатор.Глава региона отметил, что на соцвыплаты людям запланировано около восьми миллиардов рублей. Кроме того, на образование будет направлено 18%, на социальную политику – 13,9%, на здравоохранение – 9,7%.По словам Развожаева, в будущем году будет продолжено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которую предоставляют в первой и девятой больницах, а также в городском онкоцентреТакже внимание будет уделено содержанию общественного транспорта и выделению средств на компенсацию перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан. Таких в регионе насчитывается более 130 тысяч человек.В среду во втором чтении был принят проект бюджета Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В 2024 году доходы республики составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей, дефицит – 2,1 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы РоссииСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
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РИА Новости Крым
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бюджет севастополя, новости, михаил развожаев, финансы, общество
Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей

Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей – губернатор

22:44 08.12.2023 (обновлено: 22:49 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден Законодательным собранием города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Бюджет города остается социально ориентированным, все соцобязательства заложены и все выплаты проиндексированы, подчеркнул губернатор.
"Общий объем бюджета города на 2024 год запланирован в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Глава региона отметил, что на соцвыплаты людям запланировано около восьми миллиардов рублей. Кроме того, на образование будет направлено 18%, на социальную политику – 13,9%, на здравоохранение – 9,7%.
По словам Развожаева, в будущем году будет продолжено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которую предоставляют в первой и девятой больницах, а также в городском онкоцентре

"Это очень важно, потому что в нашем городе теперь есть возможность проводить сложнейшие операции, и в большинстве случаев для этого не нужно ехать в другие регионы. Конечно, мы нашли средства для того, чтобы эту программу продолжить и в следующем году", – сообщил он.

Также внимание будет уделено содержанию общественного транспорта и выделению средств на компенсацию перевозчикам стоимости проезда льготных категорий граждан. Таких в регионе насчитывается более 130 тысяч человек.

"Не могу не отметить, что в этот раз главный финансовый документ города был принят как никогда рано. Это значит, что уже сейчас мы можем доводить средства до ответственных исполнителей и начинать работу", – резюмировал Развожаев.

В среду во втором чтении был принят проект бюджета Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В 2024 году доходы республики составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей, дефицит – 2,1 млрд рублей.
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Бюджет СевастополяНовостиМихаил РазвожаевФинансыОбщество
 
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