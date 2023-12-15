https://crimea.ria.ru/20231215/kakikh-vrachey-ne-khvataet-v-krymu-1133586923.html
Каких врачей не хватает в Крыму
Каких врачей не хватает в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Каких врачей не хватает в Крыму
Системе здравоохранения в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов – эндокринологов, гематологов, фтизиатров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T20:54
2023-12-15T20:54
2023-12-15T20:54
радио "спутник в крыму"
евгений крутиков
медакадемия им. с.и. георгиевского
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
профессия
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b6430d117116ee47e49f5772b00014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Системе здравоохранения в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов – эндокринологов, гематологов, фтизиатров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков.На очереди также лицензирование ординатуры по детской кардиологии и эндокринологии, добавил Крутиков."Что касается специалитета, то у нас достаточно большое количество бюджетных мест, 330 на лечебное дело и 100 человек мы набираем на педиатрию. Что касается различных видов ординатур, то здесь регулируется в зависимости от заявки. Мы корректируем ее совместно с Министерством здравоохранения РК, чтобы выделили достаточное количество бюджетных мест", - пояснил ректор.В 2024 году скорую помощь в Крыму пополнят специализированными бригадами - реанимационно-анестезиологическими, педиатрическими и психиатрическими, рассказала ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак. В рамках реализации приказа Минздрава РФ по всей Республике Крым из расчета на 200 тысяч населения будут внедрены такие спецбригады.При этом она подчеркнула, что главной проблемой остается нехватка кадров. Это отражается и на открытии подразделений в отделенных районах Крыма в сельской местности, откуда за 2023 год поступило 40% от общего числа вызовов скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердцаРазвожаев доложил Путину о развитии медицины в СевастополеДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7682b6fc7925cb67885e501f1f4d9738.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений крутиков, медакадемия им. с.и. георгиевского, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, профессия, мнения, новости крыма
Каких врачей не хватает в Крыму
Медицине в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов - ректор медакадемии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Системе здравоохранения в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов – эндокринологов, гематологов, фтизиатров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков.
"У нас в Крыму есть категории врачей, которых не хватает - это эндокринологи, гематологи, фтизиатры, врачи скорой помощи, - сказал он. - Мы стараемся сейчас открывать новые виды ординатуры у себя, чтобы готовить этих специалистов. Сейчас мы проводим лицензирование эндокринологии и нейрохирургии, в перспективе планируем и гематологию тоже запустить".
На очереди также лицензирование ординатуры по детской кардиологии и эндокринологии, добавил Крутиков.
"Что касается специалитета, то у нас достаточно большое количество бюджетных мест, 330 на лечебное дело и 100 человек мы набираем на педиатрию. Что касается различных видов ординатур, то здесь регулируется в зависимости от заявки. Мы корректируем ее совместно с Министерством здравоохранения РК, чтобы выделили достаточное количество бюджетных мест", - пояснил ректор.
В 2024 году скорую помощь в Крыму пополнят
специализированными бригадами - реанимационно-анестезиологическими, педиатрическими и психиатрическими, рассказала ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак. В рамках реализации приказа Минздрава РФ по всей Республике Крым из расчета на 200 тысяч населения будут внедрены такие спецбригады.
При этом она подчеркнула, что главной проблемой остается нехватка кадров. Это отражается и на открытии подразделений в отделенных районах Крыма в сельской местности, откуда за 2023 год поступило 40% от общего числа вызовов скорой помощи.
Читайте также на РИА Новости Крым: