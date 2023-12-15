https://crimea.ria.ru/20231215/kakikh-vrachey-ne-khvataet-v-krymu-1133586923.html

Каких врачей не хватает в Крыму

Каких врачей не хватает в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Каких врачей не хватает в Крыму

Системе здравоохранения в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов – эндокринологов, гематологов, фтизиатров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T20:54

2023-12-15T20:54

2023-12-15T20:54

радио "спутник в крыму"

евгений крутиков

медакадемия им. с.и. георгиевского

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

профессия

мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Системе здравоохранения в Крыму не хватает узкопрофильных специалистов – эндокринологов, гематологов, фтизиатров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков.На очереди также лицензирование ординатуры по детской кардиологии и эндокринологии, добавил Крутиков."Что касается специалитета, то у нас достаточно большое количество бюджетных мест, 330 на лечебное дело и 100 человек мы набираем на педиатрию. Что касается различных видов ординатур, то здесь регулируется в зависимости от заявки. Мы корректируем ее совместно с Министерством здравоохранения РК, чтобы выделили достаточное количество бюджетных мест", - пояснил ректор.В 2024 году скорую помощь в Крыму пополнят специализированными бригадами - реанимационно-анестезиологическими, педиатрическими и психиатрическими, рассказала ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак. В рамках реализации приказа Минздрава РФ по всей Республике Крым из расчета на 200 тысяч населения будут внедрены такие спецбригады.При этом она подчеркнула, что главной проблемой остается нехватка кадров. Это отражается и на открытии подразделений в отделенных районах Крыма в сельской местности, откуда за 2023 год поступило 40% от общего числа вызовов скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердцаРазвожаев доложил Путину о развитии медицины в СевастополеДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений крутиков, медакадемия им. с.и. георгиевского, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, профессия, мнения, новости крыма