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Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца

Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца

Крымские врачи спасли девушку из Херсонской области с тяжелыми минно-взрывными ранениями. Как сообщает пресс-служба минздрава РК, 20-летняя пациентка была... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T22:11

2023-12-05T22:11

2023-12-05T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Крымские врачи спасли девушку из Херсонской области с тяжелыми минно-взрывными ранениями. Как сообщает пресс-служба минздрава РК, 20-летняя пациентка была экстренно доставлена в республиканскую клиническую больницу им. Семашко с повреждениями головного мозга, грудной клетки, сердца и органов брюшной полости.Еще один осколок, по словам доктора, повредил печень, прошел в область почек и магистральных сосудов, и остановился в межпозвонковом диске - эту проблему решили абдоминальные хирурги совместно с урологами. Пятичасовое одномоментное оперативное вмешательство с участием сразу трех бригад специалистов провели экстренно, как только девушка была доставлена в крымское медучреждение. С этого момента прошло более трех недель, пациентка готовится к выписке для дальнейшего наблюдения по месту жительства, а через полгода вернется в Крым на плановую операцию по закрытию дефекта костей свода черепа.Ранее крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Крым стал первым российским регионом, который передал санитарные автомобили военным. Транспорт помогает своевременно оказывать медицинскую помощь в зоне боевых действий и в случае необходимости эвакуировать пострадавших. Читайте также на РИА новости Крым:Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся минойОперация на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВОВоеннослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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