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Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
Российские военные врачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T10:48
2023-10-10T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные врачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Хирурги работали в полевом госпитале, который развернут у передовой в заброшенном складском помещении.Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состояние пациента и ушить рану правого желудочка.С поля боя российских бойцов каждый день эвакуируют водители-санитары медбатальона. Чтобы не терять драгоценных минут, они дооборудовали санитарный бронеавтомобиль, превратив его в реанимацию на колесах.Ежедневно военврачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и мирным жителям в госпиталях и медпунктах, развернутых в зоне спецоперации, добавили в ведомстве. Наличие здесь современного оборудования и необходимых лекарств позволяет вовремя спасать пациентов, не допуская осложнений. По данным медиков, раны у многих бойцов свидетельствуют о том, что ВСУ продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы в зоне боевых действий.Главная задача врачей у линии фронта – остановить кровотечение и удалить осколки из тела, чтобы раны могли заживать и состояние пациентов позволило без рисков эвакуировать их в профильные медучреждения для лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыКак крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперацииБронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, запорожская область
Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО

Военврачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения

10:48 10.10.2023
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ операционной
В операционной
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные врачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Хирурги работали в полевом госпитале, который развернут у передовой в заброшенном складском помещении.
"Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа впервые провели операцию на открытом сердце вблизи линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состояние пациента и ушить рану правого желудочка.
С поля боя российских бойцов каждый день эвакуируют водители-санитары медбатальона. Чтобы не терять драгоценных минут, они дооборудовали санитарный бронеавтомобиль, превратив его в реанимацию на колесах.
Ежедневно военврачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и мирным жителям в госпиталях и медпунктах, развернутых в зоне спецоперации, добавили в ведомстве. Наличие здесь современного оборудования и необходимых лекарств позволяет вовремя спасать пациентов, не допуская осложнений. По данным медиков, раны у многих бойцов свидетельствуют о том, что ВСУ продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы в зоне боевых действий.
"Военные врачи могут проводить на передовой операции различной сложности, например, такие как протезирование магистральных сосудов верхних и нижних конечностей, которые, в принципе выполняются только в специализированных военных госпиталях Минобороны России", – отметили в ведомстве.
Главная задача врачей у линии фронта – остановить кровотечение и удалить осколки из тела, чтобы раны могли заживать и состояние пациентов позволило без рисков эвакуировать их в профильные медучреждения для лечения и реабилитации.
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