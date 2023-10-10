https://crimea.ria.ru/20231010/operatsiya-na-otkrytom-serdtse-vpervye-provedena-u-linii-fronta-v-zone-svo-1131970726.html

Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО

Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО

Российские военные врачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T10:48

2023-10-10T10:48

2023-10-10T10:48

новости сво

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126543941_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b5d571a621e7027edf907dc21c8ae293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные врачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Хирурги работали в полевом госпитале, который развернут у передовой в заброшенном складском помещении.Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состояние пациента и ушить рану правого желудочка.С поля боя российских бойцов каждый день эвакуируют водители-санитары медбатальона. Чтобы не терять драгоценных минут, они дооборудовали санитарный бронеавтомобиль, превратив его в реанимацию на колесах.Ежедневно военврачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и мирным жителям в госпиталях и медпунктах, развернутых в зоне спецоперации, добавили в ведомстве. Наличие здесь современного оборудования и необходимых лекарств позволяет вовремя спасать пациентов, не допуская осложнений. По данным медиков, раны у многих бойцов свидетельствуют о том, что ВСУ продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы в зоне боевых действий.Главная задача врачей у линии фронта – остановить кровотечение и удалить осколки из тела, чтобы раны могли заживать и состояние пациентов позволило без рисков эвакуировать их в профильные медучреждения для лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыКак крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперацииБронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, запорожская область