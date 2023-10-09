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В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена и медали военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Награды также... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T11:39
2023-10-09T11:39
севастополь
новости сво
новости крыма
министерство обороны рф
виктор горемыкин
здравоохранение в крыму и севастополе
подвиги героев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена и медали военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Награды также получили медицинские работники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Все награжденные выполняли воинский долг в зоне СВО. Их наградили орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени."Вы всегда на боевом посту. Поэтому также искренне поздравляю награжденных и весь коллектив. Спасибо, что вы восстанавливаете здоровье наших ребят, которые прибывают к вам с боевых позиций", – отметил замминистра обороны РФ.После церемонии награждения для участников мероприятия состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Он напомнил, что указом президента героической 810-й бригаде морской пехоты был присвоен орден Ушакова.В конце сентября орденами и медалями отметили морских пехотинцев, принимавших участие в боях под Работино. По словам одного из награжденных, в этих боях противник понес существенные потери. В соотношении с потерями российских подразделений это "примерно 25 к 1", сказал боец с позывным "Боцман".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехотыЗа героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
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60
севастополь, новости сво, новости крыма, министерство обороны рф, виктор горемыкин, здравоохранение в крыму и севастополе, подвиги героев
В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды

В госпитале Севастополя участникам СВО и медработникам вручили ордена и медали

11:39 09.10.2023
 
© Минобороны РФВ севастопольском госпитале имени Пирогова бойцам и медикам вручили ордена и медали
В севастопольском госпитале имени Пирогова бойцам и медикам вручили ордена и медали
© Минобороны РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена и медали военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Награды также получили медицинские работники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Вы заслужили эти боевые награды, заслужили своим мужеством, отвагой, храбростью. Вы сильные духом люди. Вами гордятся близкие, Вооруженные силы, вся страна. Вы верны присяге, воинскому долгу и России", – сказал Виктор Горемыкин.
Все награжденные выполняли воинский долг в зоне СВО. Их наградили орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени.
"Вы всегда на боевом посту. Поэтому также искренне поздравляю награжденных и весь коллектив. Спасибо, что вы восстанавливаете здоровье наших ребят, которые прибывают к вам с боевых позиций", – отметил замминистра обороны РФ.
После церемонии награждения для участников мероприятия состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Он напомнил, что указом президента героической 810-й бригаде морской пехоты был присвоен орден Ушакова.
В конце сентября орденами и медалями отметили морских пехотинцев, принимавших участие в боях под Работино. По словам одного из награжденных, в этих боях противник понес существенные потери. В соотношении с потерями российских подразделений это "примерно 25 к 1", сказал боец с позывным "Боцман".
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СевастопольНовости СВОНовости КрымаМинистерство обороны РФВиктор ГоремыкинЗдравоохранение в Крыму и СевастополеПодвиги героев
 
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