https://crimea.ria.ru/20231009/v-sevastopolskom-gospitale-boytsam-i-medpersonalu-vruchili-nagrady-1131945115.html

В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды

В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена и медали военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Награды также... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T11:39

2023-10-09T11:39

2023-10-09T11:39

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подвиги героев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена и медали военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Награды также получили медицинские работники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Все награжденные выполняли воинский долг в зоне СВО. Их наградили орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени."Вы всегда на боевом посту. Поэтому также искренне поздравляю награжденных и весь коллектив. Спасибо, что вы восстанавливаете здоровье наших ребят, которые прибывают к вам с боевых позиций", – отметил замминистра обороны РФ.После церемонии награждения для участников мероприятия состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Он напомнил, что указом президента героической 810-й бригаде морской пехоты был присвоен орден Ушакова.В конце сентября орденами и медалями отметили морских пехотинцев, принимавших участие в боях под Работино. По словам одного из награжденных, в этих боях противник понес существенные потери. В соотношении с потерями российских подразделений это "примерно 25 к 1", сказал боец с позывным "Боцман".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехотыЗа героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости сво, новости крыма, министерство обороны рф, виктор горемыкин, здравоохранение в крыму и севастополе, подвиги героев