https://crimea.ria.ru/20230926/morpekhi-iz-sevastopolya-nagrazhdeny-za-geroizm-na-zaporozhskom-napravlenii-1131680836.html

Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении

Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении

Замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T19:19

2023-09-26T19:19

2023-09-26T19:19

севастополь

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

подвиги героев

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя государственные награды за мужество и отвагу. Об этом сообщили в Минобороны России. "Благодаря профессионализму и умелым действиям российских военнослужащих попытки украинского командования по прорыву обороны на Запорожском направлении успеха не имеют", – сообщили в Минобороны.Обращаясь к севастопольским бойцам, заместитель командующего ЧФ Ильдар Ахметов отметил, что страна гордится их героизмом.Военнослужащие были удостоены орденов Мужества и медалей "За отвагу". Среди награжденных – командир подразделения."Справляемся. Работаем. Без каких-либо затруднений – тут все быстро учатся. Бьем противника без оглядки. Выполнили задачи по отражению контрнаступления довольно успешно, поразили наемников, потеряли они и убитыми и ранеными, конечно, приличное количество людей", – рассказал военнослужащий.Еще один герой с позывным "Боцман" добавляет, что за время боев за Работино противник понес существенные потери в технике, в соотношении с потерями российских подразделений это 25 к 1, говорит боец. И тут же признается, что наши морпехи здесь с нетерпением ждут танки Abrams, которые ВСУ получили от США.В августе 810-я бригада отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты из Севастополя стала дважды орденоносной – президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ее Орденом Ушакова. В сентябре героизм бригады 810-й бригады отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. 26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки противника под Вербовым и уничтожили до 100 боевиков ВСУ севернее Работино, а также в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, ударив по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных украинских бригад. Читайте также на РИА Новости Крым:Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФВойска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – ШойгуЗа героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота

https://crimea.ria.ru/20230830/chetvero-boytsov-iz-sevastopolya-udostoeny-gosnagrad-za-geroizm-v-zone-svo-1131048982.html

севастополь

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севастополь, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, подвиги героев, новости сво