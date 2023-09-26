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Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении
Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении
Замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T19:19
2023-09-26T19:19
севастополь
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
подвиги героев
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя государственные награды за мужество и отвагу. Об этом сообщили в Минобороны России. "Благодаря профессионализму и умелым действиям российских военнослужащих попытки украинского командования по прорыву обороны на Запорожском направлении успеха не имеют", – сообщили в Минобороны.Обращаясь к севастопольским бойцам, заместитель командующего ЧФ Ильдар Ахметов отметил, что страна гордится их героизмом.Военнослужащие были удостоены орденов Мужества и медалей "За отвагу". Среди награжденных – командир подразделения."Справляемся. Работаем. Без каких-либо затруднений – тут все быстро учатся. Бьем противника без оглядки. Выполнили задачи по отражению контрнаступления довольно успешно, поразили наемников, потеряли они и убитыми и ранеными, конечно, приличное количество людей", – рассказал военнослужащий.Еще один герой с позывным "Боцман" добавляет, что за время боев за Работино противник понес существенные потери в технике, в соотношении с потерями российских подразделений это 25 к 1, говорит боец. И тут же признается, что наши морпехи здесь с нетерпением ждут танки Abrams, которые ВСУ получили от США.В августе 810-я бригада отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты из Севастополя стала дважды орденоносной – президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ее Орденом Ушакова. В сентябре героизм бригады 810-й бригады отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. 26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки противника под Вербовым и уничтожили до 100 боевиков ВСУ севернее Работино, а также в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, ударив по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных украинских бригад. Читайте также на РИА Новости Крым:Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФВойска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – ШойгуЗа героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота
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севастополь, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, подвиги героев, новости сво
Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении

Морпехи 810-й бригады из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении

19:19 26.09.2023
 
© РИА Новости . Давид Нармания / Перейти в фотобанкБойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области.
Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Давид Нармания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Замкомандующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахметов лично вручил бойцам 810-й дважды орденоносной бригады морской пехоты из Севастополя государственные награды за мужество и отвагу. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Благодаря профессионализму и умелым действиям российских военнослужащих попытки украинского командования по прорыву обороны на Запорожском направлении успеха не имеют", – сообщили в Минобороны.
Обращаясь к севастопольским бойцам, заместитель командующего ЧФ Ильдар Ахметов отметил, что страна гордится их героизмом.
"Гордимся вами, как вы выполняете боевые задачи, не щадя своей жизни, преданно нашей Родине защищаете ее национальные интересы, защищаете свою землю", – сказал Ахметов.
Военнослужащие были удостоены орденов Мужества и медалей "За отвагу". Среди награжденных – командир подразделения.
"Справляемся. Работаем. Без каких-либо затруднений – тут все быстро учатся. Бьем противника без оглядки. Выполнили задачи по отражению контрнаступления довольно успешно, поразили наемников, потеряли они и убитыми и ранеными, конечно, приличное количество людей", – рассказал военнослужащий.
Еще один герой с позывным "Боцман" добавляет, что за время боев за Работино противник понес существенные потери в технике, в соотношении с потерями российских подразделений это 25 к 1, говорит боец. И тут же признается, что наши морпехи здесь с нетерпением ждут танки Abrams, которые ВСУ получили от США.
"В марте мы говорили, что ждем с нетерпением "Леопарды": интересно посмотреть, как будут гореть. Посмотрели – хорошо горят, качественно, с огоньком. Теперь ждем "Абрамсы". "Челленджеры" сожгли без нас, высылайте "Абрамсы" – ждем", – заявил он.
В августе 810-я бригада отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты из Севастополя стала дважды орденоносной – президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ее Орденом Ушакова.
В сентябре героизм бригады 810-й бригады отметил глава Минобороны Сергей Шойгу.
26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки противника под Вербовым и уничтожили до 100 боевиков ВСУ севернее Работино, а также в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, ударив по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных украинских бригад.
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