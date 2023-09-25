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Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков
Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков
Российские военные за сутки отразили одиннадцать атак ВСУ, в которых армия противника лишилась 840 боевиков, а также боевой техники, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T16:43
2023-09-25T16:43
новости сво
потери всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили одиннадцать атак ВСУ, в которых армия противника лишилась 840 боевиков, а также боевой техники, в том числе иностранного производства, и двух складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направленияНа Донецком направлении, возле населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики, российские военные отразили семь атак штурмовых групп ВСУ.Противник потерял до 445-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.Кроме того, возле села Звановка ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой украинской бригады.На Запорожском направлении российские вооруженные силы отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.В районе Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.На Краснолиманском направлении российские силы отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.В районе Серебрянского лесничества ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов". Здесь потери врага составили до 55-ти боевиков.Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении, возле населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, российская армия нанесла поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Возле населенного пункта Марфополь уничтожены две вражеские ДРГ. Потери противника составили до 125-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.На Купянском направлении, возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Здесь противник потерял до 25 солдат.На Херсонском направлении потери противника составили до 90 человек. Также уничтожены два танка, два автомобиля и две гаубицы Д-30."Также, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - отметили в ведомстве.Кроме того, в сводке Минобороны сообщается, что ВВС России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили истребитель Миг-29 ВСУ.Российские системы ПВО перехватили за сутки семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 33 БПЛА противника.Накануне российские военные отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной.Читайте также на РИА Новости Крым:Сокрушительный удар нанесен по пунктам дислокации иностранных наемниковУкраинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, потери всу , министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, украина
Армия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиков

Минобороны: российские военные за сутки отразили 11 атак ВСУ и уничтожили 840 боевиков

16:43 25.09.2023
 
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили одиннадцать атак ВСУ, в которых армия противника лишилась 840 боевиков, а также боевой техники, в том числе иностранного производства, и двух складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направления

На Донецком направлении, возле населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики, российские военные отразили семь атак штурмовых групп ВСУ.
Противник потерял до 445-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.
Кроме того, возле села Звановка ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой украинской бригады.
На Запорожском направлении российские вооруженные силы отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.
В районе Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
"За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30", - отметили в пресс-службе.
На Краснолиманском направлении российские силы отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
В районе Серебрянского лесничества ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов". Здесь потери врага составили до 55-ти боевиков.

Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении, возле населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, российская армия нанесла поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Возле населенного пункта Марфополь уничтожены две вражеские ДРГ. Потери противника составили до 125-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении, возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Здесь противник потерял до 25 солдат.
На Херсонском направлении потери противника составили до 90 человек. Также уничтожены два танка, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
"Также, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в сводке Минобороны сообщается, что ВВС России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили истребитель Миг-29 ВСУ.
Российские системы ПВО перехватили за сутки семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 33 БПЛА противника.
Накануне российские военные отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной.
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