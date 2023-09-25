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ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 25.09.2023
ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направлении
Украинские войска потеряли около 450 боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T15:11
2023-09-25T15:11
2023-09-25T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли около 450 боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Также ВСУ лишились танка, трех боевых машин пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. А возле населенного пункта Звановка уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и сбили 33 дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоСокрушительный удар нанесен по пунктам дислокации иностранных наемниковБойцы "Днепра" уничтожили три позиции и лодку ВСУ на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230923/schet-na-tysyachi-vsu-poteryali-bolee-4000-boevikov-za-nedelyu-1131618955.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, события в донбассе, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 445 боевиков на Донецком направлении
15:11 25.09.2023 (обновлено: 15:12 25.09.2023)