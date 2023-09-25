https://crimea.ria.ru/20230925/boytsy-dnepra-unichtozhili-tri-pozitsii-i-lodku-vsu-na-khersonschine-1131644412.html

Бойцы "Днепра" уничтожили три позиции и лодку ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожили три позиции и лодку ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили три позиции и лодку ВСУ на Херсонщине

Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 60 украинских боевиков за сутки, в том числе две позиции, место дислокации противника и лодку в островной зоне... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T11:47

2023-09-25T11:47

2023-09-25T11:47

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 60 украинских боевиков за сутки, в том числе две позиции, место дислокации противника и лодку в островной зоне Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены лодка противника с четырьмя боевиками ВСУ, говорится в сообщении.Кроме того, здесь разбита позиция одного из украинских подразделений, где противник потерял еще восемь человек.В результате разгрома российскими бойцами места временной дислокации вражеского подразделения на Херсонском направлении, ВСУ утратили еще 37 боевиков, включая 120 мм минометный расчет с боекомплектом."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, потери: шестеро военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", – добавили в экстренных службах.Накануне бойцы "Днепра" уничтожили склад с горючим и еще 35 боевиков на Херсонщине. В Минобороны сообщили, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении ликвидированы около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиковСчет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделюРабота "Днепра": ВСУ потеряли еще полсотни боевиков на Херсонщине

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво