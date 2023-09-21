https://crimea.ria.ru/20230921/rabota-dnepra-vsu-poteryali-esche-polsotni-boevikov-na-khersonschine-1131568612.html

Работа "Днепра": ВСУ потеряли еще полсотни боевиков на Херсонщине

Работа "Днепра": ВСУ потеряли еще полсотни боевиков на Херсонщине - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Работа "Днепра": ВСУ потеряли еще полсотни боевиков на Херсонщине

В результате работы российского подразделения "Днепр" за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 53 боевика убитыми и ранеными на Херсонском фронте. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T10:57

2023-09-21T10:57

2023-09-21T10:57

херсонская область

новости сво

армия и флот

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В результате работы российского подразделения "Днепр" за минувшие сутки ВСУ потеряли еще 53 боевика убитыми и ранеными на Херсонском фронте. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Двенадцать боевиков погибли, восемь ранены, три единицы автомобильной техники выведены из строя.На Херсонском направлении бойцы "Днепра" уничтожили лодку с пятью боевиками ВСУ, два 120-мм минометных расчета с боекомплектами, гаубицу, при этом ВСУ потеряли еще десятерых солдат погибшими и девять ранеными.На Каховском направлении разбит склад ГСМ и позиция одного из подразделений ВСУ. Погибли четыре боевика ВСУ, пятеро получили ранения разной степени тяжести.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили 28 боевиков ВСУ в Херсонской области, разбили позиции и места дислокации противника. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - МинобороныМинобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУМирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, армия и флот, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу