https://crimea.ria.ru/20230920/minoborony-pod-ugledarom-unichtozhen-komandnyy-punkt-vsu-1131553899.html

Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ

Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты,... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T16:27

2023-09-20T16:27

2023-09-20T16:27

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

угледар

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки противник вновь понес самые большие потери на Донецком направлении, потеряв здесь около 175 человек.А в экстренных службах региона рассказали, как бойцам группировки войск "Днепр" удается ликвидировать вражеские подразделения в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки

донецкая народная республика (днр)

угледар

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), угледар, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу