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Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты,... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:27
2023-09-20T16:27
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
угледар
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки противник вновь понес самые большие потери на Донецком направлении, потеряв здесь около 175 человек.А в экстренных службах региона рассказали, как бойцам группировки войск "Днепр" удается ликвидировать вражеские подразделения в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), угледар, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ

Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт и подразделение морпехов ВСУ

16:27 20.09.2023
 
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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты, сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки противник вновь понес самые большие потери на Донецком направлении, потеряв здесь около 175 человек.
А в экстренных службах региона рассказали, как бойцам группировки войск "Днепр" удается ликвидировать вражеские подразделения в Херсонской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)УгледарГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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