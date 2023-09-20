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Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты,... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:27
2023-09-20T16:27
2023-09-20T16:27
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
угледар
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили под Угледаром командно-наблюдательный пункт ВСУ, а под Петропавловкой – подразделение бригады украинской морской пехоты, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки противник вновь понес самые большие потери на Донецком направлении, потеряв здесь около 175 человек.А в экстренных службах региона рассказали, как бойцам группировки войск "Днепр" удается ликвидировать вражеские подразделения в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), угледар, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт ВСУ
Минобороны: под Угледаром уничтожен командный пункт и подразделение морпехов ВСУ