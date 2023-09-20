https://crimea.ria.ru/20230920/boytsy-dnepra-unichtozhili-bolee-20-boevikov-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131537693.html

Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области

Почти 30 украинских военнослужащих уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области, разбиты позиции и места дислокации ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T09:53

2023-09-20T09:53

2023-09-20T10:00

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

украина

херсонская область

вооруженные силы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Почти 30 украинских военнослужащих уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области, разбиты позиции и места дислокации ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в островной зоне в результате огневого поражения разгромлена позиция одного из подразделений противника. Шесть боевиков погибли и пятеро ранены.На Каховском направлении разбито место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь погибли 13 украинских боевиков, семеро ранены. Также выведены из строя три единицы автомобильной техники.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - МинобороныРоссийские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дроновГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

украина

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , украина, херсонская область, вооруженные силы россии, россия