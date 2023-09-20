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Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Почти 30 украинских военнослужащих уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области, разбиты позиции и места дислокации ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T09:53
2023-09-20T10:00
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
украина
херсонская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Почти 30 украинских военнослужащих уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области, разбиты позиции и места дислокации ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в островной зоне в результате огневого поражения разгромлена позиция одного из подразделений противника. Шесть боевиков погибли и пятеро ранены.На Каховском направлении разбито место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь погибли 13 украинских боевиков, семеро ранены. Также выведены из строя три единицы автомобильной техники.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - МинобороныРоссийские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дроновГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , украина, херсонская область, вооруженные силы россии, россия
Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили еще 28 боевиков ВСУ в Херсонской области

09:53 20.09.2023 (обновлено: 10:00 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО на Херсонском направлении
Работа расчета РСЗО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Почти 30 украинских военнослужащих уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области, разбиты позиции и места дислокации ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в островной зоне в результате огневого поражения разгромлена позиция одного из подразделений противника. Шесть боевиков погибли и пятеро ранены.
На Херсонском направлении уничтожена лодка противника и 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Здесь украинские силы лишились в общей сложности девятерых военнослужащих убитыми и двоих ранеными.
На Каховском направлении разбито место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь погибли 13 украинских боевиков, семеро ранены. Также выведены из строя три единицы автомобильной техники.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной.
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Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОПотери ВСУУкраинаХерсонская областьВооруженные силы РоссииРоссия
 
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