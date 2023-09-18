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Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
Российские военные за сутки перехватили пять ракет HIMARS и уничтожили 27 дронов ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T14:30
2023-09-18T15:35
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пво
вооруженные силы россии
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили пять ракет HIMARS и уничтожили 27 дронов ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны.Также российские подразделения поразили четыре пункта управления бригад ВСУ и территориальной обороны в районах донецких Торского, Серебрянки и Авдеевки.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6 865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 931 танк и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 121 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураномСбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область
Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов

Минобороны: российские военные сбили еще пять ракет HIMARS и 27 дронов ВСУ за сутки

14:30 18.09.2023 (обновлено: 15:35 18.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили пять ракет HIMARS и уничтожили 27 дронов ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Спорного ДНР, Червонопоповки ЛНР, Мирного, Пролетарского, Скелеватого Запорожской и Коханов Херсонской области", - сказано в сообщении.

Также российские подразделения поразили четыре пункта управления бригад ВСУ и территориальной обороны в районах донецких Торского, Серебрянки и Авдеевки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6 865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 931 танк и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 121 единица специальной военной автомобильной техники.
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