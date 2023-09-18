https://crimea.ria.ru/20230918/rossiyskie-pvo-sbili-pyat-himars-i-okolo-30-dronov-1131492986.html

Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов

Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов

Российские военные за сутки перехватили пять ракет HIMARS и уничтожили 27 дронов ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T14:30

2023-09-18T14:30

2023-09-18T15:35

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

himars

беспилотник (бпла, дрон)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124147488_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_d4364432a3edaa6e62dcc714e0ffd240.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили пять ракет HIMARS и уничтожили 27 дронов ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны.Также российские подразделения поразили четыре пункта управления бригад ВСУ и территориальной обороны в районах донецких Торского, Серебрянки и Авдеевки.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6 865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 931 танк и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 121 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураномСбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область