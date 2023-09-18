https://crimea.ria.ru/20230918/udar-nanesen-po-mestam-khraneniya-raket-storm-shadow-i-boepripasov-s-uranom-1131492294.html

Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

Российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T13:56

2023-09-18T13:56

2023-09-18T14:02

министерство обороны рф

новости сво

storm shadow

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украина

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовке диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, цель группового удара достигнута. "Все объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетВ Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУУдар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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