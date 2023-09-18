Рейтинг@Mail.ru
Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/udar-nanesen-po-mestam-khraneniya-raket-storm-shadow-i-boepripasov-s-uranom-1131492294.html
Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
Российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T13:56
2023-09-18T14:02
министерство обороны рф
новости сво
storm shadow
снаряды с обедненным ураном
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_24a0d2941ac77da2a5e1fcb4b7b77ae5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовке диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, цель группового удара достигнута. "Все объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетВ Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУУдар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bf733a9e39591ad15b4caf63ea1fd548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, storm shadow, снаряды с обедненным ураном, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

ВС России нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

13:56 18.09.2023 (обновлено: 14:02 18.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовке диверсантов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, цель группового удара достигнута.
"Все объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Харьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракет
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
 
Министерство обороны РФНовости СВОStorm ShadowСнаряды с обедненным ураномУкраинаПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
13:56Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
13:42Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой
13:26РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов
13:17Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
12:52Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
12:41Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
12:23Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
11:33Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
11:14На Крым надвигается затяжной шторм
10:54Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины
10:42В четырех районах Крыма будут отключать газ
10:32ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
09:54Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
09:47Крым был украден у России: власти республики идут в суд
09:28Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
09:14Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились
08:33Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:16Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне
07:57В Италии произошло сильное землетрясение
Лента новостейМолния