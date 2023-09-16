https://crimea.ria.ru/20230916/udar-vks-po-aerodromu-dolgintsevo-unichtozheny-dva-mig-29-i-tri-su-25-1131460604.html

Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25

Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25

В результате удара ВКС России по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области, который был нанесен 11 сентября, уничтожены пять единиц авиационной техники... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T14:49

2023-09-16T14:49

2023-09-16T14:49

воздушно-космический силы (вкс)

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В результате удара ВКС России по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области, который был нанесен 11 сентября, уничтожены пять единиц авиационной техники Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – МинобороныКорабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУАрмия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230916/armiya-rossii-nanesla-11-udarov-po-mestam-proizvodstva-morskikh-dronov-vsu-1131460419.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости