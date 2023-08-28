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Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:12
2023-08-28T13:12
новости сво
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армия и флот
военно-морской флот рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Цель удара достигнута, назначенный объект поражен, подчеркнули в оборонном ведомстве.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном мореВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, военно-морской флот рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Корабли ВМФ нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

13:12 28.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, назначенный объект поражен, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара также достигнута.
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