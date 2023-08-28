https://crimea.ria.ru/20230828/korabli-vmf-razgromili-sklad-aviatsionnogo-vooruzheniya-i-boepripasov-vsu-1130995080.html
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:12
2023-08-28T13:12
2023-08-28T13:12
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
военно-морской флот рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_e3099843639bf3dde7c44bf31fc8319e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Цель удара достигнута, назначенный объект поражен, подчеркнули в оборонном ведомстве.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном мореВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_105:0:1500:1046_1920x0_80_0_0_c44fd41c951e72b55bfd4c6e18ca0f78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, военно-морской флот рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Корабли ВМФ нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ