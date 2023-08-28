https://crimea.ria.ru/20230828/korabli-vmf-razgromili-sklad-aviatsionnogo-vooruzheniya-i-boepripasov-vsu-1130995080.html

Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T13:12

2023-08-28T13:12

2023-08-28T13:12

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Цель удара достигнута, назначенный объект поражен, подчеркнули в оборонном ведомстве.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном мореВзрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, военно-морской флот рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости