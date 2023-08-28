https://crimea.ria.ru/20230828/vzryvy-v-poltave-i-krivom-roge--povrezhden-promyshlennyy-obekt-1130990723.html

Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект

Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект

Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T09:39

2023-08-28T09:39

2023-08-28T09:39

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кривой рог

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.Так, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в понедельник утром проинформировал о ночном ударе по региону и повреждении промышленного предприятия.Взрывы также прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Глава обладминистрации Сергей Лысак заявил о сбитых над регионом ракетах и работе украинской ПВО. Есть повреждения зданий, информация о последствиях удара уточняется, проинформировал он.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Кривом Роге было громко – что известноВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывыВзрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады

украина

полтава

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, полтава, кривой рог, днепропетровская область, происшествия, в мире, новости сво, новости