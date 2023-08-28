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Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект
Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T09:39
2023-08-28T09:39
украина
полтава
кривой рог
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.Так, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в понедельник утром проинформировал о ночном ударе по региону и повреждении промышленного предприятия.Взрывы также прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Глава обладминистрации Сергей Лысак заявил о сбитых над регионом ракетах и работе украинской ПВО. Есть повреждения зданий, информация о последствиях удара уточняется, проинформировал он.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Кривом Роге было громко – что известноВ Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывыВзрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, полтава, кривой рог, днепропетровская область, происшествия, в мире, новости сво, новости
Взрывы в Полтаве и Кривом Роге – поврежден промышленный объект

Взрывы прогремели ночью в Полтавской и Днепропетровской областях, поврежден промобъект

09:39 28.08.2023
 
© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог. Архивное фото
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
© Фото : Dogvillan
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.
Так, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в понедельник утром проинформировал о ночном ударе по региону и повреждении промышленного предприятия.
"Есть попадание в промышленный объект. Полностью разрушен производственный цех", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Взрывы также прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Глава обладминистрации Сергей Лысак заявил о сбитых над регионом ракетах и работе украинской ПВО. Есть повреждения зданий, информация о последствиях удара уточняется, проинформировал он.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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