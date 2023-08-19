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В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 19.08.2023
В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области, есть повреждения. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T14:19
2023-08-19T14:19
украина
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житомир
винница
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области, есть повреждения. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Взрывы прогремели в районе Кольцевой автодороги Киева. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пострадавших нет.При этом воздушную тревогу а городе не объявляли.В Чернигове также прогремел мощный взрыв. Глава обладминистрации Вячеслав Чаус сообщил о прилете и призвал людей срочно проследовать в укрытия.Еще об одном инциденте сообщили власти Житомирской области. Как рассказал глава региональной военной администрации Виталий Бунечко, после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект.По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.Во многих регионах страны в субботу звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью взрывы также прогремели в Житомире, Виннице и Львове.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направленияхВ Запорожье прогремели взрывы – СМИВзрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, киев, чернигов, житомир, винница, львов, взрыв
В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Житомире

14:19 19.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области, есть повреждения. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.
Взрывы прогремели в районе Кольцевой автодороги Киева. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пострадавших нет.
"Пожар в результате неустановленных взрывов возле Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы находятся на месте. Информация о потерпевших пока не поступала", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом воздушную тревогу а городе не объявляли.
В Чернигове также прогремел мощный взрыв. Глава обладминистрации Вячеслав Чаус сообщил о прилете и призвал людей срочно проследовать в укрытия.
"Обстрел центра Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. На месте прилета работают соответствующие службы. Есть пострадавшие", - написал он в соцсетях.
Еще об одном инциденте сообщили власти Житомирской области. Как рассказал глава региональной военной администрации Виталий Бунечко, после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект.

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС", - написал он в Telegram-канале.

По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.
Во многих регионах страны в субботу звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью взрывы также прогремели в Житомире, Виннице и Львове.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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УкраинаКиевЧерниговЖитомирВинницаЛьвовВзрыв
 
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