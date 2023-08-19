https://crimea.ria.ru/20230819/v-kieve-chernigove-i-zhitomire-progremeli-vzryvy-1130819704.html

В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы

В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 19.08.2023

В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области, есть повреждения. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T14:19

2023-08-19T14:19

2023-08-19T14:19

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киев

чернигов

житомир

винница

львов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области, есть повреждения. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Взрывы прогремели в районе Кольцевой автодороги Киева. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пострадавших нет.При этом воздушную тревогу а городе не объявляли.В Чернигове также прогремел мощный взрыв. Глава обладминистрации Вячеслав Чаус сообщил о прилете и призвал людей срочно проследовать в укрытия.Еще об одном инциденте сообщили власти Житомирской области. Как рассказал глава региональной военной администрации Виталий Бунечко, после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект.По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.Во многих регионах страны в субботу звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью взрывы также прогремели в Житомире, Виннице и Львове.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направленияхВ Запорожье прогремели взрывы – СМИВзрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады

украина

киев

чернигов

житомир

винница

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, чернигов, житомир, винница, львов, взрыв