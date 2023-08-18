https://crimea.ria.ru/20230818/v-zaporozhe-progremeli-vzryvy--smi-1130805928.html
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:52
2023-08-18T13:52
2023-08-18T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.Ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации была объявлена воздушная тревога.О взрывах в Запорожье, в частности, сообщили телеканал "5.ua", "Страна" и "Укринформ".По данным некоторых Telegram-каналов, в областном центре произошла серия взрывов в разных районах города. Подробности не приводятся.Как сообщалось, 16 августа мощные взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20230816/vzryvy-progremeli-v-odesse-i-pod-kharkovom--povrezhdeny-port-i-sklady-1130763314.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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запорожье, новости сво, взрыв, происшествия, украина, новости
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Украинские СМИ: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.
Ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации была объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Запорожье, в частности, сообщили телеканал "5.ua", "Страна" и "Укринформ".
По данным некоторых Telegram-каналов, в областном центре произошла серия взрывов в разных районах города. Подробности не приводятся.
Как сообщалось, 16 августа мощные взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту.
Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.