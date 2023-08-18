Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230818/v-zaporozhe-progremeli-vzryvy--smi-1130805928.html
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:52
2023-08-18T13:52
запорожье
новости сво
взрыв
происшествия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1d/1119107682_2310:0:3645:751_1920x0_80_0_0_916f0d7bdd2cfb611890f0d7310146ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.Ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации была объявлена воздушная тревога.О взрывах в Запорожье, в частности, сообщили телеканал "5.ua", "Страна" и "Укринформ".По данным некоторых Telegram-каналов, в областном центре произошла серия взрывов в разных районах города. Подробности не приводятся.Как сообщалось, 16 августа мощные взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20230816/vzryvy-progremeli-v-odesse-i-pod-kharkovom--povrezhdeny-port-i-sklady-1130763314.html
запорожье
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1d/1119107682_2607:0:3645:779_1920x0_80_0_0_de502f0c72aaf3e28ed757acac35fba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожье, новости сво, взрыв, происшествия, украина, новости
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

Украинские СМИ: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

13:52 18.08.2023
 
© Anatoliy Volkov/wikimedia.orgДнепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
© Anatoliy Volkov/wikimedia.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.
Ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации была объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Запорожье, в частности, сообщили телеканал "5.ua", "Страна" и "Укринформ".
По данным некоторых Telegram-каналов, в областном центре произошла серия взрывов в разных районах города. Подробности не приводятся.
Как сообщалось, 16 августа мощные взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту.
Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.
Разрушенное зернохранилице в украинском порту
16 августа, 10:38
Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
ЗапорожьеНовости СВОВзрывПроисшествияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье
14:10В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
13:52В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
13:47Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
13:33Пожар в Новороссийском порту - что известно к этому часу
13:22Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра
13:11В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
12:36На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиков
12:11В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
11:52Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников
11:33Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура
11:18Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
11:01Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
10:40Пожар в грузовом терминале Новороссийска – огонь охватил 1300 "квадратов"
10:28Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавший
10:27Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины
10:07На Керченской переправе ветер: как работают паромы
09:46Турция стоит на пороге сильных землетрясений - сейсмолог
09:36Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
09:18Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Лента новостейМолния