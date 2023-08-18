https://crimea.ria.ru/20230818/v-zaporozhe-progremeli-vzryvy--smi-1130805928.html

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T13:52

2023-08-18T13:52

2023-08-18T13:52

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.Ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации была объявлена воздушная тревога.О взрывах в Запорожье, в частности, сообщили телеканал "5.ua", "Страна" и "Укринформ".По данным некоторых Telegram-каналов, в областном центре произошла серия взрывов в разных районах города. Подробности не приводятся.Как сообщалось, 16 августа мощные взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20230816/vzryvy-progremeli-v-odesse-i-pod-kharkovom--povrezhdeny-port-i-sklady-1130763314.html

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запорожье, новости сво, взрыв, происшествия, украина, новости