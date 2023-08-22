https://crimea.ria.ru/20230822/nochyu-v-krivom-roge-bylo-gromko--chto-izvestno-1130866443.html

Ночью в Кривом Роге было громко – что известно

Ночью в Кривом Роге было громко – что известно - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Ночью в Кривом Роге было громко – что известно

Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T09:26

2023-08-22T09:26

2023-08-22T09:26

кривой рог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр Вилкул.Кроме того, украинские сми сообщали, что в районе двух ночи взрывы раздавались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. В оккупированных Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.

https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, происшествия, новости сво, украина, новости