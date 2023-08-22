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Ночью в Кривом Роге было громко – что известно - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T09:26
2023-08-22T09:26
кривой рог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр Вилкул.Кроме того, украинские сми сообщали, что в районе двух ночи взрывы раздавались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. В оккупированных Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.
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кривой рог, происшествия, новости сво, украина, новости
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно

В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области ночью гремели взрывы

09:26 22.08.2023
 
© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог. Архивное фото
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
© Фото : Dogvillan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр Вилкул.
"В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта", – написал в своем Telegram-канале Вилкул.
Кроме того, украинские сми сообщали, что в районе двух ночи взрывы раздавались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. В оккупированных Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.
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