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Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T09:26
2023-08-22T09:26
2023-08-22T09:26
кривой рог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры Кривого Рога получили повреждения в результате ночного ракетного удара. Об этом сообщает мэр украинского города Александр Вилкул.Кроме того, украинские сми сообщали, что в районе двух ночи взрывы раздавались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. В оккупированных Киевом районах области была объявлена воздушная тревога.
https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кривой рог, происшествия, новости сво, украина, новости
Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области ночью гремели взрывы