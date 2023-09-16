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В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Кроме того, за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ

ВС России за неделю уничтожили в Черном море 12 и 3 катера ВСУ

15:16 16.09.2023 (обновлено: 15:30 16.09.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщили, что пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
Кроме того, за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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