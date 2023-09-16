https://crimea.ria.ru/20230916/v-chernom-more-unichtozheno-za-nedelyu-12-morskikh-dronov-i-3-katera-vsu-1131460772.html

В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ

В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ

Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T15:16

2023-09-16T15:16

2023-09-16T15:30

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Кроме того, за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу