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В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T15:16
2023-09-16T15:16
2023-09-16T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Кроме того, за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, а также нарушены поставки вооружений западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
ВС России за неделю уничтожили в Черном море 12 и 3 катера ВСУ
15:16 16.09.2023 (обновлено: 15:30 16.09.2023)