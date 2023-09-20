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ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки

ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки - РИА Новости Крым, 20.09.2023

ВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки

ВСУ предприняли 11 атак на четырех направлениях, за сутки потеряв более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T15:57

2023-09-20T15:57

2023-09-20T15:58

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли 11 атак на четырех направлениях, за сутки потеряв более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении, где противник безуспешно атаковал пять раз, ВСУ потеряли около 175 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили здесь атакующие группы 3-й штурмовой бригады, а также 53-й и 110-й механизированных бригад, которые пытались прорваться под Клещеевкой, Веселым и Химиком в ДНР.Серьезные потери у врага и на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовиков 110-й бригады теробороны ВСУ в направлении села Приютного в Запорожской области.Кроме того, под Новодонецком в ДНР россиские военнослужащие пресекли деятельность ДРГ 38-й бригады морской пехоты ВСУ.Общие потери противника на этом направлении за сутки составили пордка 135 человек.Еще три атаки врага ВС РФ отразили на Запорожском направлении у села Вербового, ударив по штурмовым группам 71-й егерской бригады ВСУ. Также было уничтожена жива сила и техника 116-й механизированной бригады украинских войск у с. Чаривное в Запорожской области.Также две атаки ВСУ предприняли силами подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад на Краснолиманском направлении, в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Ни одна не увенчалась успехом.Кроме того, у села Торское в ДНР и в районе Серебрянского лесничества ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения, а также 5-й бригады нацгвардии Украины.Общие потери украинской армии на этих двух направлениях превысили 105 военнослужащих.Еще более 125 человек ВСУ потеряли на Купянском и Херсонском направлениях в результате ударов российских подразделений по 14-й, 32-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка в Харьковской области, а также Розовка и Берестовое в ЛНР.Отмечается также, что на Херсонском направлении, у поселка Казацкое в Херсонской области и в районе островов Алешкинский и Переяславский уничтожены 4 диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. А в районе села Гатище Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отразили ракетную атаку на СевастопольОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеУдар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

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клещеевка

запорожская область

купянск

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