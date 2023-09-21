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Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов

Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов

Украинские боевики выпустили за сутки более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T09:43

2023-09-21T09:43

2023-09-21T09:43

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости сво

новые регионы россии

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили за сутки более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам – 17 снарядов, по Песчановке – 14, по Казачьим Лагерям – 11, по Крынкам – девять, по Днепрянам – восемь, по Сагам – шесть. Обстрелы продолжились и в ночное время.Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что над Херсонской областью были обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства Storm Shadow. Одна сбита силами ПВО, управление другой перехватили средства радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской областиНад Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm ShadowВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки

херсонская область

новые регионы россии

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, новые регионы россии, украина, россия