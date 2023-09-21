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Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов
Украинские боевики выпустили за сутки более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T09:43
2023-09-21T09:43
2023-09-21T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили за сутки более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам – 17 снарядов, по Песчановке – 14, по Казачьим Лагерям – 11, по Крынкам – девять, по Днепрянам – восемь, по Сагам – шесть. Обстрелы продолжились и в ночное время.Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что над Херсонской областью были обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства Storm Shadow. Одна сбита силами ПВО, управление другой перехватили средства радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской областиНад Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm ShadowВСУ предприняли 11 безуспешных атак и потеряли более 500 человек за сутки
херсонская область
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, новые регионы россии, украина, россия
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов
ВСУ выпустили по Херсонской области более 100 снарядов из артиллерии