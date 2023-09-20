https://crimea.ria.ru/20230920/nad-khersonschinoy-unichtozheny-dve-rakety-storm-shadow--1131557734.html
Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow
Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow
Российские военные уничтожили две дальнобойные Storm Shadow над Херсонской областью. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T18:21
2023-09-20T18:21
2023-09-20T18:21
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
storm shadow
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили две дальнобойные Storm Shadow над Херсонской областью. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.Он отметил, что ракеты были ликвидированы над полем, никто из людей не пострадал, серьезных материальных повреждений нет.Глава региона добавил, что именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными", при этом безопасными для россиян их делают военнослужащие ВС РФ, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием."Благодарю наших воинов за отличную боевую работу!" – заключил Сальдо.Ранее 20 сентября ракетную атаку отразили в Севастополе. Минобороны также сообщало, что за сутки средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также огнем из стрелкового оружия были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожены 42 ударных дрона ВСУ в разных районах, в том числе в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, storm shadow, всу (вооруженные силы украины)
Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow
Сальдо: над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты Storm Shadow
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили две дальнобойные Storm Shadow над Херсонской областью. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю", – сообщил Сальдо в своем официальном Telegram-канале.
Он отметил, что ракеты были ликвидированы над полем, никто из людей не пострадал, серьезных материальных повреждений нет.
Глава региона добавил, что именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными", при этом безопасными для россиян их делают военнослужащие ВС РФ, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием.
"Благодарю наших воинов за отличную боевую работу!" – заключил Сальдо.
Минобороны также сообщало
, что за сутки средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также огнем из стрелкового оружия были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожены 42 ударных дрона ВСУ в разных районах, в том числе в Херсонской области.
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