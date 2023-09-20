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Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T10:04

2023-09-20T10:04

2023-09-20T10:04

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

алешки

новая каховка

каховка

днепряны

корсунка

новости

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Только село Крынки было атаковано 19 раз в течение дня. 12 ударов враг нанес по Новой Каховке, по 10 – по селам Каиры и Песчановка, девять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и семь – в городе Алешки.Противник намеренно направляет огонь на гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов уточняется, сообщили в окружной администрации.Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры погиб один человек и ранены девять. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненыхУдар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYTСнаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина

херсонская область

алешки

новая каховка

каховка

днепряны

корсунка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, каховка, днепряны, корсунка, новости