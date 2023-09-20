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Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T10:04
2023-09-20T10:04
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алешки
новая каховка
каховка
днепряны
корсунка
новости
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Только село Крынки было атаковано 19 раз в течение дня. 12 ударов враг нанес по Новой Каховке, по 10 – по селам Каиры и Песчановка, девять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и семь – в городе Алешки.Противник намеренно направляет огонь на гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов уточняется, сообщили в окружной администрации.Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры погиб один человек и ранены девять. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненыхУдар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYTСнаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
херсонская область
алешки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, каховка, днепряны, корсунка, новости
Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по 11 городам и селам левобережья Херсонщины

10:04 20.09.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из ствольной артиллерии 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Только село Крынки было атаковано 19 раз в течение дня. 12 ударов враг нанес по Новой Каховке, по 10 – по селам Каиры и Песчановка, девять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и семь – в городе Алешки.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Днепрян, Корсунки, Кардашинки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
Противник намеренно направляет огонь на гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов уточняется, сообщили в окружной администрации.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры погиб один человек и ранены девять.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиНовая КаховкаКаховкаДнепряныКорсункаНовости
 
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