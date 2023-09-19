https://crimea.ria.ru/20230919/udar-po-rynku-v-konstantinovke-nanesen-ukrainskim-kompleksom-buk---nyt-1131515325.html

Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT

Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT

Ракетный удар по рынку в Константиновке в ДНР был нанесен украинской ракетой, а не российской. К такому выводу пришли журналисты New York Times, которые во... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T11:30

2023-09-19T11:30

2023-09-19T11:30

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Ракетный удар по рынку в Константиновке в ДНР был нанесен украинской ракетой, а не российской. К такому выводу пришли журналисты New York Times, которые во время обстрела находились в соседней Дружковке."Показания очевидцев, а также анализ видео и фрагментов оружия позволяют предположить, что украинская ракета не поразила намеченную цель и упала на оживленной улице, что привело к разрушительным последствиям", - пишет американская газета.Трагедия в Константиновке на востоке Украины случилась 6 сентября. В результате попадания ракеты погибли по меньшей мере 15 мирных жителей и были ранены более 30. Власти Украины обвинили в произошедшем российские войска. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в Константиновке упала российская ракета С-300, и это заявление растиражировали украинские СМИ.Эксперты газеты утверждают, что украинская ракета упала в районе рынка в результате ошибки или неисправности. Вероятный сбой в работе мог произойти из-за неисправности электроники или оперения ракеты. Несмотря на это, журналисты NYT все равно обвиняют в произошедшем Россию, утверждая, что отказ ракеты произошел "на фоне боевых действий".На видео, опубликованном на сайте NYT, видна траектория ракеты. Как говорят свидетели, опрошенные американскими журналистами, она прилетела с территории, подконтрольной Украине."Когда слышен звук приближающейся ракеты, по крайней мере четыре пешехода одновременно поворачивают головы в сторону приближающегося звука, - анализируют видео авторы статьи. - Они смотрят в камеру — в сторону территории, контролируемой Украиной. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, видно, что она движется с северо-запада".Представитель ВСУ, к которому журналисты обратились за комментарием, ответил, что СБУ расследует инцидент и до конца следственных действий никаких комментариев не будет.Ранее о том, что по рынку в Константиновке ударила украинская ракета, писал обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Репке.На территории России от обстрелов ВСУ постоянно страдают мирные жители. Так, в Херсонской области сегодня украинский снаряд попал прямо в жилую квартиру, в результате чего была ранена пожилая женщина. Всего по Херсонской области боевики за прошедшие сутки выпустили более 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской областиРакетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, украина, россия, новости сво