https://crimea.ria.ru/20230919/udar-po-rynku-v-konstantinovke-nanesen-ukrainskim-kompleksom-buk---nyt-1131515325.html
Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
Ракетный удар по рынку в Константиновке в ДНР был нанесен украинской ракетой, а не российской. К такому выводу пришли журналисты New York Times, которые во... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T11:30
2023-09-19T11:30
2023-09-19T11:30
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
украина
россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Ракетный удар по рынку в Константиновке в ДНР был нанесен украинской ракетой, а не российской. К такому выводу пришли журналисты New York Times, которые во время обстрела находились в соседней Дружковке."Показания очевидцев, а также анализ видео и фрагментов оружия позволяют предположить, что украинская ракета не поразила намеченную цель и упала на оживленной улице, что привело к разрушительным последствиям", - пишет американская газета.Трагедия в Константиновке на востоке Украины случилась 6 сентября. В результате попадания ракеты погибли по меньшей мере 15 мирных жителей и были ранены более 30. Власти Украины обвинили в произошедшем российские войска. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в Константиновке упала российская ракета С-300, и это заявление растиражировали украинские СМИ.Эксперты газеты утверждают, что украинская ракета упала в районе рынка в результате ошибки или неисправности. Вероятный сбой в работе мог произойти из-за неисправности электроники или оперения ракеты. Несмотря на это, журналисты NYT все равно обвиняют в произошедшем Россию, утверждая, что отказ ракеты произошел "на фоне боевых действий".На видео, опубликованном на сайте NYT, видна траектория ракеты. Как говорят свидетели, опрошенные американскими журналистами, она прилетела с территории, подконтрольной Украине."Когда слышен звук приближающейся ракеты, по крайней мере четыре пешехода одновременно поворачивают головы в сторону приближающегося звука, - анализируют видео авторы статьи. - Они смотрят в камеру — в сторону территории, контролируемой Украиной. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, видно, что она движется с северо-запада".Представитель ВСУ, к которому журналисты обратились за комментарием, ответил, что СБУ расследует инцидент и до конца следственных действий никаких комментариев не будет.Ранее о том, что по рынку в Константиновке ударила украинская ракета, писал обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Репке.На территории России от обстрелов ВСУ постоянно страдают мирные жители. Так, в Херсонской области сегодня украинский снаряд попал прямо в жилую квартиру, в результате чего была ранена пожилая женщина. Всего по Херсонской области боевики за прошедшие сутки выпустили более 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской областиРакетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, украина, россия, новости сво
Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
New York Times: удар по Константиновке нанесен украинской ракетой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым.
Ракетный удар по рынку в Константиновке в ДНР был нанесен украинской ракетой, а не российской. К такому выводу пришли журналисты New York Times
, которые во время обстрела находились в соседней Дружковке.
"Показания очевидцев, а также анализ видео и фрагментов оружия позволяют предположить, что украинская ракета не поразила намеченную цель и упала на оживленной улице, что привело к разрушительным последствиям", - пишет американская газета.
Трагедия в Константиновке на востоке Украины случилась 6 сентября. В результате попадания ракеты погибли по меньшей мере 15 мирных жителей и были ранены более 30. Власти Украины обвинили в произошедшем российские войска. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в Константиновке упала российская ракета С-300, и это заявление растиражировали украинские СМИ.
"Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая фрагменты ракет, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук", - пишут авторы статьи.
Эксперты газеты утверждают, что украинская ракета упала в районе рынка в результате ошибки или неисправности. Вероятный сбой в работе мог произойти из-за неисправности электроники или оперения ракеты. Несмотря на это, журналисты NYT все равно обвиняют в произошедшем Россию, утверждая, что отказ ракеты произошел "на фоне боевых действий".
На видео, опубликованном на сайте NYT, видна траектория ракеты. Как говорят свидетели, опрошенные американскими журналистами, она прилетела с территории, подконтрольной Украине.
"Когда слышен звук приближающейся ракеты, по крайней мере четыре пешехода одновременно поворачивают головы в сторону приближающегося звука, - анализируют видео авторы статьи. - Они смотрят в камеру — в сторону территории, контролируемой Украиной. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, видно, что она движется с северо-запада".
Представитель ВСУ, к которому журналисты обратились за комментарием, ответил, что СБУ расследует инцидент и до конца следственных действий никаких комментариев не будет.
Ранее о том, что по рынку в Константиновке ударила украинская ракета, писал обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Репке.
"Судя по тому, куда люди смотрят (откуда слышат звук) перед ударом, и по вероятному отражению летящего снаряда в автомобиле, ракета, попавшая в Константиновку, прилетела с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имен", - написал Репке и опубликовал соответствующие снимки.
Он сообщил, что после этой публикации ему написали много гневных комментариев, и поэтому он еще раз перепроверил все данные и пришел к такому же выводу.
На территории России от обстрелов ВСУ постоянно страдают мирные жители. Так, в Херсонской области сегодня украинский снаряд попал прямо в жилую квартиру
, в результате чего была ранена пожилая женщина. Всего по Херсонской области боевики за прошедшие сутки выпустили
более 80 снарядов.
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