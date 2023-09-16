https://crimea.ria.ru/20230916/v-novoy-kakhovke-vosstanovili-podachu-sveta-gaza-i-vody-v-razrushennye-doma-1131465238.html

В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома

В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома

В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T18:16

2023-09-16T18:16

2023-09-16T18:30

новая каховка

владимир леонтьев

херсонская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Леонтьев поблагодарил волонтеров и социальных работников, которые оказывают помощь пострадавшим, помогают в восстановлении жилья и уборке территории.Накануне утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Пострадали 15 человек, один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуКиев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской областиУкраинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230916/poteri-vsu-ischislyayutsya-tysyachami-desyatki-atak-otbity---minoborony-1131461580.html

новая каховка

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новости, обстрелы всу