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В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T18:16
2023-09-16T18:30
новая каховка
владимир леонтьев
херсонская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Леонтьев поблагодарил волонтеров и социальных работников, которые оказывают помощь пострадавшим, помогают в восстановлении жилья и уборке территории.Накануне утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Пострадали 15 человек, один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуКиев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской областиУкраинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230916/poteri-vsu-ischislyayutsya-tysyachami-desyatki-atak-otbity---minoborony-1131461580.html
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новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новости, обстрелы всу
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома

В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные ВСУ дома

18:16 16.09.2023 (обновлено: 18:30 16.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"В Новой Каховке продолжаются восстановительные работы в жилом квартале, разрушенном ударом украинских боевиков. В пострадавших многоэтажных домах восстановлено водо-, электро- и газоснабжение. Практически везде, кроме двух подъездов. Жителям оказана вся необходимая помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Леонтьев поблагодарил волонтеров и социальных работников, которые оказывают помощь пострадавшим, помогают в восстановлении жилья и уборке территории.
Накануне утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Пострадали 15 человек, один погиб.
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
1 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
2 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
3 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
4 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
5 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
6 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
7 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
8 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
9 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
1 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
2 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
3 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
4 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
5 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
6 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
7 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
8 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
9 из 9
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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