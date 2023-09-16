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Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
Украинские боевики за сутки выпустили более 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T10:57
2023-09-16T10:57
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили более 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке – 14 снарядов и нанесли ракетный удар, в результате которого разрушения получили многоквартирные дома. Один человек погиб и 15 ранены. По Великой Лепетихе выпущено 12 снарядов, по Сагам – девять, по Крынкам – семь, по Подстепному – восемь. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Казачьих Лагерей, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуКиев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской областиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область
https://crimea.ria.ru/20230915/kiev-evakuiruet-zhiteley-31-sela-v-khersonskoy-oblasti-1131426817.html
херсонская область
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, украина, новые регионы россии
Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области

По мирным районам Херсонской области боевики выпустили 82 артснаряда

10:57 16.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили более 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке – 14 снарядов и нанесли ракетный удар, в результате которого разрушения получили многоквартирные дома. Один человек погиб и 15 ранены. По Великой Лепетихе выпущено 12 снарядов, по Сагам – девять, по Крынкам – семь, по Подстепному – восемь. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Казачьих Лагерей, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.
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