https://crimea.ria.ru/20230916/ukrainskie-boeviki-vypustili-82-snaryada-po-khersonskoy-oblasti-1131457628.html

Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области

Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области

Украинские боевики за сутки выпустили более 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T10:57

2023-09-16T10:57

2023-09-16T10:57

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили более 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Новой Каховке – 14 снарядов и нанесли ракетный удар, в результате которого разрушения получили многоквартирные дома. Один человек погиб и 15 ранены. По Великой Лепетихе выпущено 12 снарядов, по Сагам – девять, по Крынкам – семь, по Подстепному – восемь. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Казачьих Лагерей, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часуКиев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской областиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область

https://crimea.ria.ru/20230915/kiev-evakuiruet-zhiteley-31-sela-v-khersonskoy-oblasti-1131426817.html

херсонская область

украина

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, украина, новые регионы россии