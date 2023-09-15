https://crimea.ria.ru/20230915/raketnyy-udar-po-novoy-kakhovke-vse-o-ranenykh-i-razrusheniyakh-k-etomu-chasu-1131447807.html
Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу
Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу
Число пострадавших при украинском ударе по Новой Каховке выросло до 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T17:49
2023-09-15T17:49
2023-09-15T18:08
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
владимир леонтьев
происшествия
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
владимир сальдо
артыш сат
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Новой Каховке выросло до 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения, сообщил РИА Новости Крым глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.Удар по Новой КаховкеВ пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. "Прилет" зафиксирован в центре города, в районе улиц Горького и Довженко. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой.Он заверил, что пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты.О пострадавшихВ результате происшествия погибла 73-летняя женщина. Еще 15 человек получили травмы, один из них госпитализирован.По данным минздрава Херсонской области, врачи продолжают дежурить на месте, они оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь и доставляют их на осмотр в больницу.О разборе заваловВ субботу в Новой Каховке начнет работать специальная комиссия по анализу повреждений и разрушений.По предварительной информации, под завалами людей нет. Сотрудники МЧС, администрации и правоохранительных органов обошли все разрушенные дома и пришли к выводу, что все пострадавшие найдены.Людей из разрушенных квартир переселили, некоторые уехали к родственникам. После завершения следственных действий и обследования конструкций специалисты приступят к восстановительным работам.О фейкахМэр Новой Каховки также опроверг информацию, которую украинские СМИ и "ЦИПСО" (Центр информационно-психологических операций - ред.) начали распространять после удара ВСУ.
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир леонтьев, происшествия, херсонская область, владимир сальдо, артыш сат, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу
Число раненых при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 человек
17:49 15.09.2023 (обновлено: 18:08 15.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Новой Каховке выросло до 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения, сообщил РИА Новости Крым глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.
Удар по Новой Каховке
В пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки
. "Прилет" зафиксирован в центре города, в районе улиц Горького и Довженко. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой.
"Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжелого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне "Сокол" в Новой Каховке", – сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он заверил, что пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты.
О пострадавших
В результате происшествия погибла 73-летняя женщина. Еще 15 человек получили травмы, один из них госпитализирован.
"На данный момент у нас ранено 15 человек, погибла одна женщина 1950 года рождения. Пять домов повреждено: в двух 95% повреждений, в трех домах – более 50%. Но много близлежащих домов осталось без окон и дверей, в том числе одна школа", – рассказал он.
По данным минздрава Херсонской области, врачи продолжают дежурить на месте, они оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь и доставляют их на осмотр в больницу.
"14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу. Ситуация находится под моим личным контролем", — сообщил министр здравоохранения области Артыш Сат.
О разборе завалов
В субботу в Новой Каховке начнет работать специальная комиссия по анализу повреждений и разрушений.
"Завтра приезжает специальная комиссия, которая будет делать обследование. Завалы необходимо разбирать уже сейчас, потому что плиты перекрытия не просто повреждены, а они загораживают проходы. В подъездах разрушено много железобетонных конструкций", — проинформировал Леонтьев.
По предварительной информации, под завалами людей нет. Сотрудники МЧС, администрации и правоохранительных органов обошли все разрушенные дома и пришли к выводу, что все пострадавшие найдены.
Людей из разрушенных квартир переселили, некоторые уехали к родственникам. После завершения следственных действий и обследования конструкций специалисты приступят к восстановительным работам.
"Люди у нас отзывчивые, многих забрали к себе знакомые и родные. Несколько человек переселили в пункты временного размещения в Новой Каховке. Также готовы несколько пунктов размещения в Скадовске. Так что всем необходимым мы людей обеспечиваем. Работы предстоит много", — добавил Владимир Леонтьев.
О фейках
Мэр Новой Каховки также опроверг информацию, которую украинские СМИ и "ЦИПСО" (Центр информационно-психологических операций - ред.) начали распространять после удара ВСУ.
"Сначала они начали разгонять информацию о том, что якобы это мог быть удар наших войск, однако уже сейчас они же начали публиковать информацию с фотографиями о том, что ударили по Новой Каховке. То есть они уже сами признали, что Украина совершила этот теракт. Украина уже окончательно превратилась в страну-террориста", — заключил он.