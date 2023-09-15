https://crimea.ria.ru/20230915/raketnyy-udar-po-novoy-kakhovke-vse-o-ranenykh-i-razrusheniyakh-k-etomu-chasu-1131447807.html

Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу

Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу

Число пострадавших при украинском ударе по Новой Каховке выросло до 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T17:49

2023-09-15T17:49

2023-09-15T18:08

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Новой Каховке выросло до 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения, сообщил РИА Новости Крым глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.Удар по Новой КаховкеВ пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. "Прилет" зафиксирован в центре города, в районе улиц Горького и Довженко. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой.Он заверил, что пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты.О пострадавшихВ результате происшествия погибла 73-летняя женщина. Еще 15 человек получили травмы, один из них госпитализирован.По данным минздрава Херсонской области, врачи продолжают дежурить на месте, они оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь и доставляют их на осмотр в больницу.О разборе заваловВ субботу в Новой Каховке начнет работать специальная комиссия по анализу повреждений и разрушений.По предварительной информации, под завалами людей нет. Сотрудники МЧС, администрации и правоохранительных органов обошли все разрушенные дома и пришли к выводу, что все пострадавшие найдены.Людей из разрушенных квартир переселили, некоторые уехали к родственникам. После завершения следственных действий и обследования конструкций специалисты приступят к восстановительным работам.О фейкахМэр Новой Каховки также опроверг информацию, которую украинские СМИ и "ЦИПСО" (Центр информационно-психологических операций - ред.) начали распространять после удара ВСУ.

новая каховка

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир леонтьев, происшествия, херсонская область, владимир сальдо, артыш сат, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)