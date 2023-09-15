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Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые
Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые
Боевики ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки, есть погибшие и раненые. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T10:28
2023-09-15T10:38
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
владимир леонтьев
происшествия
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки, есть погибшие и раненые. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах - по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. На месте работают сотрудники экстренных служб.Также он не исключил, что пострадавших может быть больше, потому что в многоэтажках живут люди. "Сейчас на месте многочисленные пожары. Это варварский, террористический акт. Создан оперативный штаб. Отключены электроэнергия и газ в этом квартале, потому что необходимо проводить срочные аварийные работы", - добавил Леонтьев.
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новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир леонтьев, происшествия
Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые

При ударе по жилому кварталу в Новой Каховке есть погибшие и раненые

10:28 15.09.2023 (обновлено: 10:38 15.09.2023)
 
© Скриншот с видеоРезультаты обстрела Новой Каховки
Результаты обстрела Новой Каховки
© Скриншот с видео
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки, есть погибшие и раненые. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах - по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. На месте работают сотрудники экстренных служб.
"Удар был нанесен прямо в центр города – перекресток улиц Горького и Довженко. Там многоэтажки, где дворы расположены "колодцами", и школа №10. И прямо туда был нанесен удар. Мощнейший взрыв. Скорее всего, это ракета. Есть разрушения в домах, школа осталась без окон, без дверей, без всего. Повреждены и железобетонные конструкции. К этому моменту точно известно об одном погибшем человеке, еще несколько раненых", - рассказал он.
Также он не исключил, что пострадавших может быть больше, потому что в многоэтажках живут люди. "Сейчас на месте многочисленные пожары. Это варварский, террористический акт. Создан оперативный штаб. Отключены электроэнергия и газ в этом квартале, потому что необходимо проводить срочные аварийные работы", - добавил Леонтьев.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВладимир ЛеонтьевПроисшествия
 
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