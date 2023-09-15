https://crimea.ria.ru/20230915/udar-po-zhilomu-kvartalu-novoy-kakhovki--est-pogibshie-i-ranenye-1131431255.html

Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые

Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые

Боевики ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки, есть погибшие и раненые. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T10:28

2023-09-15T10:28

2023-09-15T10:38

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

владимир леонтьев

происшествия

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки, есть погибшие и раненые. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах - по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. На месте работают сотрудники экстренных служб.Также он не исключил, что пострадавших может быть больше, потому что в многоэтажках живут люди. "Сейчас на месте многочисленные пожары. Это варварский, террористический акт. Создан оперативный штаб. Отключены электроэнергия и газ в этом квартале, потому что необходимо проводить срочные аварийные работы", - добавил Леонтьев.

новая каховка

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2023

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новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир леонтьев, происшествия