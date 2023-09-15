https://crimea.ria.ru/20230915/kiev-evakuiruet-zhiteley-31-sela-v-khersonskoy-oblasti-1131426817.html

Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области

Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области

Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T08:59

2023-09-15T08:59

2023-09-15T09:02

херсон

украина

новости

эвакуация

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

александр прокудин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце августа анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую областьУспехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, новости, эвакуация, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, александр прокудин