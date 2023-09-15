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Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области
Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области
Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T08:59
2023-09-15T09:02
херсон
украина
новости
эвакуация
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
александр прокудин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце августа анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская область77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую областьУспехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсон, украина, новости, эвакуация, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, александр прокудин
Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области

Киев объявил эвакуацию семей с детьми из 31 села Херсонской области

08:59 15.09.2023 (обновлено: 09:02 15.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце августа анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.
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ХерсонУкраинаНовостиЭвакуацияВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьАлександр Прокудин
 
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