Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых
Один человек погиб и 9 ранены в результате массированного обстрела ВСУ Херсонской области
13:17 19.09.2023 (обновлено: 14:14 19.09.2023)
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
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Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
2 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
3 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
4 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
5 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
2 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
3 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
4 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
5 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
"Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84. Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать скорой. Остальные раненые продержались. Все в больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Алексеенко отметил, что никаких военных или боевой техники на сельских улицах не было.
"Трудно сказать, есть ли у этих обстрелов цели, кроме террора населения. Впрочем, цель есть. Последствия ударов в украинских СМИ и соцсетях публикуют, обвиняя в обстрелах... российских военных. Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", – продолжил Алексеенко и подвел скорбный итог – с начала сентября в результате обстрелов украинских боевиков погибли четыре человека, еще 64 получили ранения. Это мирные люди.
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