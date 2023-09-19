https://crimea.ria.ru/20230919/massirovannyy-obstrel-khersonskoy-oblasti-1-pogibshiy-9-ranenykh-1131519787.html

Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых

Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых

Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T13:17

2023-09-19T13:17

2023-09-19T14:14

херсонская область

андрей алексеенко

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

общество

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.Алексеенко отметил, что никаких военных или боевой техники на сельских улицах не было. "Трудно сказать, есть ли у этих обстрелов цели, кроме террора населения. Впрочем, цель есть. Последствия ударов в украинских СМИ и соцсетях публикуют, обвиняя в обстрелах... российских военных. Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", – продолжил Алексеенко и подвел скорбный итог – с начала сентября в результате обстрелов украинских боевиков погибли четыре человека, еще 64 получили ранения. Это мирные люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Брянской областьюУдар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYTОбстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда

https://crimea.ria.ru/20230919/snaryad-popal-v-kvartiru-v-novoy-kakhovke--tyazhelo-ranena-zhenschina-1131511446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, новые регионы россии, новости