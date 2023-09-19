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Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых
Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых
Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:17
2023-09-19T14:14
херсонская область
андрей алексеенко
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.Алексеенко отметил, что никаких военных или боевой техники на сельских улицах не было. "Трудно сказать, есть ли у этих обстрелов цели, кроме террора населения. Впрочем, цель есть. Последствия ударов в украинских СМИ и соцсетях публикуют, обвиняя в обстрелах... российских военных. Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", – продолжил Алексеенко и подвел скорбный итог – с начала сентября в результате обстрелов украинских боевиков погибли четыре человека, еще 64 получили ранения. Это мирные люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Брянской областьюУдар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYTОбстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда
https://crimea.ria.ru/20230919/snaryad-popal-v-kvartiru-v-novoy-kakhovke--tyazhelo-ranena-zhenschina-1131511446.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, новые регионы россии, новости
Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых

Один человек погиб и 9 ранены в результате массированного обстрела ВСУ Херсонской области

13:17 19.09.2023 (обновлено: 14:14 19.09.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
1 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
2 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
3 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
4 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
5 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
2 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
3 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
4 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
5 из 5
Последствия удара ВСУ по селу Каиры Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
"Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84. Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать скорой. Остальные раненые продержались. Все в больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Алексеенко отметил, что никаких военных или боевой техники на сельских улицах не было.
"Трудно сказать, есть ли у этих обстрелов цели, кроме террора населения. Впрочем, цель есть. Последствия ударов в украинских СМИ и соцсетях публикуют, обвиняя в обстрелах... российских военных. Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", – продолжил Алексеенко и подвел скорбный итог – с начала сентября в результате обстрелов украинских боевиков погибли четыре человека, еще 64 получили ранения. Это мирные люди.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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