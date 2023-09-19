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Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T15:22
2023-09-19T15:22
2023-09-19T15:22
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пво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 38 беспилотников. Уточняется, что они сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, во вторник российскими средствами ПВО пресечены две попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотники уничтоженынад Белгородской и Брянской областями. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Брянской областьюНад Крымом сбиты два украинских беспилотникаУкраинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду
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новости сво, пво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
Минобороны: средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 38 беспилотников. Уточняется, что они сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, во вторник российскими средствами ПВО пресечены две попытки киевского режима совершить террористическую атаку
БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотники уничтожены
над Белгородской и Брянской областями. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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