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Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T15:22
2023-09-19T15:22
новости сво
пво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 38 беспилотников. Уточняется, что они сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, во вторник российскими средствами ПВО пресечены две попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотники уничтоженынад Белгородской и Брянской областями. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Брянской областьюНад Крымом сбиты два украинских беспилотникаУкраинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, пво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО

Минобороны: средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов

15:22 19.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 38 беспилотников. Уточняется, что они сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, во вторник российскими средствами ПВО пресечены две попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотники уничтоженынад Белгородской и Брянской областями. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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