https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskiy-su-25-i-16-reaktivnykh-snaryadov-sbity-sredstvami-pvo--1131523788.html

Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО

Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Украинский Су-25 и 16 реактивных снарядов сбиты средствами ПВО

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 38 беспилотников. Уточняется, что они сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, во вторник российскими средствами ПВО пресечены две попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотники уничтоженынад Белгородской и Брянской областями. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Брянской областьюНад Крымом сбиты два украинских беспилотникаУкраинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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