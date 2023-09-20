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В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T15:06
2023-09-20T15:06
2023-09-20T15:15
владимир сальдо
херсонская область
выборы
татьяна томилина
новые регионы россии
херсонский государственный педагогический университет
игорь кастюкевич
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.По его словам, Татьяну Томилину единогласно избрали депутаты на первом заседании областной думы. Кроме того, депутаты Херсонской областной Думы избрали и сенатора. Представлять интересы Херсонской области в Совете Федерации РФ будет Игорь Кастюкевич.Новоизбранные представители законодательной власти в области с первых дней освобождения Херсонщины “усердно и самоотверженно работали” на благо региона, напомнил врио губернатора.“Уверен, что на новых ответственных постах они принесут России огромную пользу”, – заключил Владимир Сальдо.Напомним, первые выборы в законодательные органы в новых регионах России прошли в начале сентября. Принять участие и проголосовать смогли не только жители, оставшиеся на территории регионов, но и те, кто выехал в другие регионы России. На новых территориях голосование проходило в буквальном смысле под пулями.Читайте также на РИА Новости Крым:На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушениеДень воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентябряВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
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владимир сальдо, херсонская область, выборы, татьяна томилина, новые регионы россии, херсонский государственный педагогический университет, игорь кастюкевич, совет федерации
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
Председателем областной Думы Херсонской области избрали ректора педвуза
15:06 20.09.2023 (обновлено: 15:15 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, Татьяну Томилину единогласно избрали депутаты на первом заседании областной думы. Кроме того, депутаты Херсонской областной Думы избрали и сенатора. Представлять интересы Херсонской области в Совете Федерации РФ будет Игорь Кастюкевич.
“Это на самом деле историческое событие не только для нашего региона, но и для всей страны: Россия завершила законодательное закрепление своего государственного суверенитета на исторически российских землях Северного Причерноморья”, – отметил Владимир Сальдо.
Новоизбранные представители законодательной власти в области с первых дней освобождения Херсонщины “усердно и самоотверженно работали” на благо региона, напомнил врио губернатора.
“Уверен, что на новых ответственных постах они принесут России огромную пользу”, – заключил Владимир Сальдо.
Напомним, первые выборы в законодательные органы в новых регионах России прошли
в начале сентября. Принять участие и проголосовать смогли не только жители, оставшиеся на территории регионов, но и те, кто выехал в другие регионы России. На новых территориях голосование проходило
в буквальном смысле под пулями.
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