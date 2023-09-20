Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/v-khersonskoy-oblasti-izbrali-glavu-oblastnoy-dumy-i-senatora-1131552105.html
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T15:06
2023-09-20T15:15
владимир сальдо
херсонская область
выборы
татьяна томилина
новые регионы россии
херсонский государственный педагогический университет
игорь кастюкевич
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128874603_272:71:1539:783_1920x0_80_0_0_e727c7104b9e518dd042393bea0b0e10.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.По его словам, Татьяну Томилину единогласно избрали депутаты на первом заседании областной думы. Кроме того, депутаты Херсонской областной Думы избрали и сенатора. Представлять интересы Херсонской области в Совете Федерации РФ будет Игорь Кастюкевич.Новоизбранные представители законодательной власти в области с первых дней освобождения Херсонщины “усердно и самоотверженно работали” на благо региона, напомнил врио губернатора.“Уверен, что на новых ответственных постах они принесут России огромную пользу”, – заключил Владимир Сальдо.Напомним, первые выборы в законодательные органы в новых регионах России прошли в начале сентября. Принять участие и проголосовать смогли не только жители, оставшиеся на территории регионов, но и те, кто выехал в другие регионы России. На новых территориях голосование проходило в буквальном смысле под пулями.Читайте также на РИА Новости Крым:На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушениеДень воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентябряВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128874603_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_285d0ec9993a5c3d1842fa71cadf8fc2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, выборы, татьяна томилина, новые регионы россии, херсонский государственный педагогический университет, игорь кастюкевич, совет федерации
В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора

Председателем областной Думы Херсонской области избрали ректора педвуза

15:06 20.09.2023 (обновлено: 15:15 20.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРектор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председателем Херсонской областной Думы стала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, Татьяну Томилину единогласно избрали депутаты на первом заседании областной думы. Кроме того, депутаты Херсонской областной Думы избрали и сенатора. Представлять интересы Херсонской области в Совете Федерации РФ будет Игорь Кастюкевич.

“Это на самом деле историческое событие не только для нашего региона, но и для всей страны: Россия завершила законодательное закрепление своего государственного суверенитета на исторически российских землях Северного Причерноморья”, – отметил Владимир Сальдо.

Новоизбранные представители законодательной власти в области с первых дней освобождения Херсонщины “усердно и самоотверженно работали” на благо региона, напомнил врио губернатора.
“Уверен, что на новых ответственных постах они принесут России огромную пользу”, – заключил Владимир Сальдо.
Напомним, первые выборы в законодательные органы в новых регионах России прошли в начале сентября. Принять участие и проголосовать смогли не только жители, оставшиеся на территории регионов, но и те, кто выехал в другие регионы России. На новых территориях голосование проходило в буквальном смысле под пулями.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября
Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
 
Владимир СальдоХерсонская областьВыборыТатьяна ТомилинаНовые регионы РоссииХерсонский государственный педагогический университетИгорь КастюкевичСовет Федерации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
15:18ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
15:06В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
15:04Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области
14:42Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
14:35На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
14:14ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
14:01В Крыму появятся новые памятные даты
13:47Крымский мост открыли для проезда
13:44Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
13:38В Евпатории громко – власти назвали причину
13:30Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
13:05В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
13:03Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
12:54Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
12:48Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
12:45РНКБ профинансировал строительство ЖК в Судаке
12:35В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
12:20Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
12:11Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния