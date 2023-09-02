Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
В Херсонской области открылись избирательные участки: как идет голосование под огнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области открылись избирательные участки для жителей труднодоступных населенных пунктов. Голосование в этих районах будет проходить со 2 по 7 сентября, после чего с 8 по 10 сентября оно откроется для всех жителей области. В целях безопасности было принято решение создать мобильную группу ЦИК, сообщила председатель Херсонского избиркома Марина Захарова.
"Было принято решение создать мобильную рабочую группу. Главная цель заключалась в предотвращении массового скопления людей в помещениях, чтобы у ВСУ не было поводов использовать дроны для вмешательства и нарушения данного процесса, а также лишения людей права изъявить свою волю", — цитирует Захарову Telegram-канал Новокаховской окружной администрации.
По информации главы Новокаховской ВГА Владимира Леонтьева, на территории округа в 8:00 открылось 23 участка.
"День голосования, который мы ждали очень долго, 30 лет. Очень рады. Участковые избирательные комиссии открылись в 8 утра, уже с восьми утра народ активно идет, чтобы отдать свои голоса за будущее, за достойных кандидатов. Уверены, что все пройдет хорошо. К большому сожалению, населенные пункты нашего городского округа и ночью обстреливали, и с утра, даже ранен человек. Но нас это не остановит", - заявил он в Telegram-канале окружной администрации.
Жители Херсонской области в этом году выбирают депутатов законодательных органов власти региона.
По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 1 сентября в Херсонской области приняли участие в голосовании 4,47% избирателей. В Запорожской области на выборах депутатов Законодательного собрания проголосовало 4,30% электората. В ЛНР эта цифра достигла 3,18%, и самыми активными среди жителей новых регионов оказались дончане. В ДНР избирают депутатов Народного совета республики и Донецкого городского совета, за своих избранников проголосовало соответственно 11,6 и 15,2 % избирателей.
1 сентября в регионах России открылись экстерриториальные участки для жителей Херсонской области. Они очень активно участвовали в голосовании, приходя на участки целыми семьями, сообщил и.о. губернатора региона Владимир Сальдо.
Такие участки для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР открылись и в Крыму. Всего жители новых территорий могут проголосовать на территории 81 региона России, с этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.
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