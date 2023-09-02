https://crimea.ria.ru/20230902/vybory-v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrelami-rabotayut-mobilnye-gruppy-tsik-1131118569.html

Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК

Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК

В Херсонской области открылись избирательные участки для жителей труднодоступных населенных пунктов. Голосование в этих районах будет проходить со 2 по 7... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T13:50

2023-09-02T13:50

2023-09-02T13:50

выборы

новые регионы россии

политика

центральная избирательная комиссия россии (цик)

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области открылись избирательные участки для жителей труднодоступных населенных пунктов. Голосование в этих районах будет проходить со 2 по 7 сентября, после чего с 8 по 10 сентября оно откроется для всех жителей области. В целях безопасности было принято решение создать мобильную группу ЦИК, сообщила председатель Херсонского избиркома Марина Захарова.По информации главы Новокаховской ВГА Владимира Леонтьева, на территории округа в 8:00 открылось 23 участка.Жители Херсонской области в этом году выбирают депутатов законодательных органов власти региона.По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 1 сентября в Херсонской области приняли участие в голосовании 4,47% избирателей. В Запорожской области на выборах депутатов Законодательного собрания проголосовало 4,30% электората. В ЛНР эта цифра достигла 3,18%, и самыми активными среди жителей новых регионов оказались дончане. В ДНР избирают депутатов Народного совета республики и Донецкого городского совета, за своих избранников проголосовало соответственно 11,6 и 15,2 % избирателей.1 сентября в регионах России открылись экстерриториальные участки для жителей Херсонской области. Они очень активно участвовали в голосовании, приходя на участки целыми семьями, сообщил и.о. губернатора региона Владимир Сальдо.Такие участки для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР открылись и в Крыму. Всего жители новых территорий могут проголосовать на территории 81 региона России, с этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииСБУ грозит пожизненным заключением Элле ПамфиловойВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html

новые регионы россии

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новые регионы россии, политика, центральная избирательная комиссия россии (цик), херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев