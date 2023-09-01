https://crimea.ria.ru/20230901/sbu-grozit-pozhiznennym-zaklyucheniem-elle-pamfilovoy-1131098512.html

СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой

СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой - РИА Новости Крым, 01.09.2023

СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю ведомства... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T17:52

2023-09-01T17:52

2023-09-01T17:52

элла памфилова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю ведомства Наталье Будариной. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем официальном Telegram-канале.Эллу Памфилову и ее сотрудников обвиняют в организации выборов на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В СБУ также припомнили, что ранее в Центризбиркоме организовывали референдумы по присоединению к РФ новых территорий.Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, в СБУ обещают предпринять "комплекс мер для их привлечения к ответственности". По их версии, сотрудникам ЦИК России якобы грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов на новых территориях РФ Элле Памфиловой, Николаю Булаеву и Наталье Будариной предъявила украинская Генпрокуратура, сообщается на официальном сайте ведомства. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.Выборы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут 10 сентября. Избиратели будут голосовать за депутатов региональных парламентов, а также депутатов местных советов. В избирательном процессе участвуют все российские парламентские партии. По оценкам экспертов, созданы все необходимые условия для проведения демократических выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииПамфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахКак идет подготовка к первым выборам в Херсонской области

россия

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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