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СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой
СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой - РИА Новости Крым, 01.09.2023
СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю ведомства... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T17:52
2023-09-01T17:52
элла памфилова
новости
центральная избирательная комиссия россии (цик)
выборы
россия
украина
сбу (служба безопасности украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю ведомства Наталье Будариной. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем официальном Telegram-канале.Эллу Памфилову и ее сотрудников обвиняют в организации выборов на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В СБУ также припомнили, что ранее в Центризбиркоме организовывали референдумы по присоединению к РФ новых территорий.Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, в СБУ обещают предпринять "комплекс мер для их привлечения к ответственности". По их версии, сотрудникам ЦИК России якобы грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов на новых территориях РФ Элле Памфиловой, Николаю Булаеву и Наталье Будариной предъявила украинская Генпрокуратура, сообщается на официальном сайте ведомства. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.Выборы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут 10 сентября. Избиратели будут голосовать за депутатов региональных парламентов, а также депутатов местных советов. В избирательном процессе участвуют все российские парламентские партии. По оценкам экспертов, созданы все необходимые условия для проведения демократических выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииПамфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахКак идет подготовка к первым выборам в Херсонской области
россия
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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news.crimea@rian.ru
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элла памфилова, новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, россия, украина, сбу (служба безопасности украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой

СБУ заочно предъявила обвинение председателю Элле Памфиловой и еще двум работникам ЦИК РФ

17:52 01.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю ведомства Наталье Будариной. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем официальном Telegram-канале.
Эллу Памфилову и ее сотрудников обвиняют в организации выборов на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В СБУ также припомнили, что ранее в Центризбиркоме организовывали референдумы по присоединению к РФ новых территорий.

"По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам – Булаеву и Будариной – о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", говорится в сообщении украинского ведомства.

Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, в СБУ обещают предпринять "комплекс мер для их привлечения к ответственности". По их версии, сотрудникам ЦИК России якобы грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов на новых территориях РФ Элле Памфиловой, Николаю Булаеву и Наталье Будариной предъявила украинская Генпрокуратура, сообщается на официальном сайте ведомства. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Выборы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут 10 сентября. Избиратели будут голосовать за депутатов региональных парламентов, а также депутатов местных советов. В избирательном процессе участвуют все российские парламентские партии. По оценкам экспертов, созданы все необходимые условия для проведения демократических выборов.
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Элла ПамфиловаНовостиЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)ВыборыРоссияУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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