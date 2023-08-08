https://crimea.ria.ru/20230808/kak-idet-podgotovka-k-pervym-vyboram-v-khersonskoy-oblasti-1130609374.html

Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области

Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области

Избирательная система Херсонской области уже на 100% готова к предстоящей в сентябре кампании. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T19:45

2023-08-08T19:45

2023-08-08T20:07

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

выборы

новые регионы россии

политика

общество

безопасность

крым

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111845/71/1118457162_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6859da5d025bf0af0532a54f3294b725.jpg

ГЕНИЧЕСК, 8 авг – РИА Новости Крым. Избирательная система Херсонской области уже на 100% готова к предстоящей в сентябре кампании. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.Выдвижение кандидатов продолжается, избирательный процесс начался 24 июля."Заявки подали четыре политические партии, это "Единая Россия", "Справедливая Россия за правду", ЛДПР и КПРФ", - говорит Захарова.Чем особенны выборы в херсонской областиПо словам Захаровой, из-за того, что избирательный процесс в Российской Федерации в корне отличается от избирательного процесса на Украине, избирком постарался позаботиться об удобстве избирателей.Будут открыты участки и за пределами региона - 329 экстерриториальных участков в 81 субъекте РФ, большая их часть будет в приграничных территориях – это Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Ростовская область. Также, по информации Марины Захаровой, очень много жителей Херсонской области выехали в Москву и Московскую область."Мы предусмотрели, что у людей могут быть проблемы с документами, но это единичные у нас случаи, и каждому жителю Херсонской области мы обязаны дать возможность отдать свой голос. Поэтому постановлением избирательной комиссии области был установлен перечень документов помимо тех, которые уже обозначены в 67 законе про паспорт РФ и документ, его заменяющий. Это паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, это ID-паспорт без приложения, ID- паспорт с приложением, а также иной документ, который был выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года или уполномоченным органом РФ после 30 сентября 22 года. В любом случае при предоставлении документа, необходимо подтвердить факт регистрации на территории Херсонской области. Человек должен предоставить ID-паспорт без приложения и домовую книгу, где видна отметка, что гражданин зарегистрирован на территории области".Ожидается, что интерес со стороны наблюдателей будет высокий. Ждут заявок от общественной организации, которая ответственна за контроль за соблюдением законодательства о выборах, от политических партий, от иностранных наблюдателей.Помощь КрымаПо словам Марины Захаровой, от Крыма область получила существенную помощь. "Мы строили избирательную систему Херсонской области в рамках российского законодательства с нуля. А Крым не так давно прошел этот путь. Самая большая помощь была методологическая, коллеги с нами постоянно были на связи, консультировали, помогали, приезжали, где-то подсказывали, координировали. Существенно помогали нам в этой работе, - рассказывает Марина Захарова. - Кроме того, вся избирательная система РФ не осталась в стороне, нам помогают коллеги из других субъектов и Центральная избирательной комиссией РФ".Угрозы членам комиссий и безопасностьПо словам Марины Захаровой, к сожалению, имеют место случаи, когда члены избиркомов получают угрозы: "Но мы работаем с нашими коллегами, подбадриваем. Объясняем, что это просто эффект такого психологического воздействия для того, чтобы дискредитировать этот процесс. Могу сказать, что в избирательной системе сейчас задействовано больше чем 2,5 тыс. человек и каждый из них - по-своему герой, потому что несмотря на эти угрозы, на давление, которое оказывается с другой стороны, люди все равно понимают, что мы - уже часть России, и что этот процесс необратим. Внедрение, интеграция в Российскую Федерацию, в законодательное поле уже произошла 100% и выборы, которые пройдут в этом году - это процесс, направленный на легитимизацию законодательной власти в Херсонской области."Чтобы обезопасить людей, Избирком координирует работу комиссий с профильными правоохранительными органами, постоянно на связи с органами МВД, ФСБ, Росгвардии."Обеспечение безопасности в эти периоды, когда будет проходить голосование – это самый важный вопрос, который у всех на контроле, мы уверены, что справимся с этой задачей на сто процентов", - заключила Захарова.

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

херсонская область

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

херсонская область, выборы, новые регионы россии, политика, общество, безопасность, крым, интервью