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Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области
Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области
Избирательная система Херсонской области уже на 100% готова к предстоящей в сентябре кампании. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T19:45
2023-08-08T19:45
2023-08-08T20:07
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ГЕНИЧЕСК, 8 авг – РИА Новости Крым. Избирательная система Херсонской области уже на 100% готова к предстоящей в сентябре кампании. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.Выдвижение кандидатов продолжается, избирательный процесс начался 24 июля."Заявки подали четыре политические партии, это "Единая Россия", "Справедливая Россия за правду", ЛДПР и КПРФ", - говорит Захарова.Чем особенны выборы в херсонской областиПо словам Захаровой, из-за того, что избирательный процесс в Российской Федерации в корне отличается от избирательного процесса на Украине, избирком постарался позаботиться об удобстве избирателей.Будут открыты участки и за пределами региона - 329 экстерриториальных участков в 81 субъекте РФ, большая их часть будет в приграничных территориях – это Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Ростовская область. Также, по информации Марины Захаровой, очень много жителей Херсонской области выехали в Москву и Московскую область."Мы предусмотрели, что у людей могут быть проблемы с документами, но это единичные у нас случаи, и каждому жителю Херсонской области мы обязаны дать возможность отдать свой голос. Поэтому постановлением избирательной комиссии области был установлен перечень документов помимо тех, которые уже обозначены в 67 законе про паспорт РФ и документ, его заменяющий. Это паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, это ID-паспорт без приложения, ID- паспорт с приложением, а также иной документ, который был выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года или уполномоченным органом РФ после 30 сентября 22 года. В любом случае при предоставлении документа, необходимо подтвердить факт регистрации на территории Херсонской области. Человек должен предоставить ID-паспорт без приложения и домовую книгу, где видна отметка, что гражданин зарегистрирован на территории области".Ожидается, что интерес со стороны наблюдателей будет высокий. Ждут заявок от общественной организации, которая ответственна за контроль за соблюдением законодательства о выборах, от политических партий, от иностранных наблюдателей.Помощь КрымаПо словам Марины Захаровой, от Крыма область получила существенную помощь. "Мы строили избирательную систему Херсонской области в рамках российского законодательства с нуля. А Крым не так давно прошел этот путь. Самая большая помощь была методологическая, коллеги с нами постоянно были на связи, консультировали, помогали, приезжали, где-то подсказывали, координировали. Существенно помогали нам в этой работе, - рассказывает Марина Захарова. - Кроме того, вся избирательная система РФ не осталась в стороне, нам помогают коллеги из других субъектов и Центральная избирательной комиссией РФ".Угрозы членам комиссий и безопасностьПо словам Марины Захаровой, к сожалению, имеют место случаи, когда члены избиркомов получают угрозы: "Но мы работаем с нашими коллегами, подбадриваем. Объясняем, что это просто эффект такого психологического воздействия для того, чтобы дискредитировать этот процесс. Могу сказать, что в избирательной системе сейчас задействовано больше чем 2,5 тыс. человек и каждый из них - по-своему герой, потому что несмотря на эти угрозы, на давление, которое оказывается с другой стороны, люди все равно понимают, что мы - уже часть России, и что этот процесс необратим. Внедрение, интеграция в Российскую Федерацию, в законодательное поле уже произошла 100% и выборы, которые пройдут в этом году - это процесс, направленный на легитимизацию законодательной власти в Херсонской области."Чтобы обезопасить людей, Избирком координирует работу комиссий с профильными правоохранительными органами, постоянно на связи с органами МВД, ФСБ, Росгвардии."Обеспечение безопасности в эти периоды, когда будет проходить голосование – это самый важный вопрос, который у всех на контроле, мы уверены, что справимся с этой задачей на сто процентов", - заключила Захарова.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
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Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
херсонская область, выборы, новые регионы россии, политика, общество, безопасность, крым, интервью
ГЕНИЧЕСК, 8 авг – РИА Новости Крым.
Избирательная система Херсонской области уже на 100% готова к предстоящей в сентябре кампании. Об этом РИА Новости Крым
рассказала председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.
"14 муниципальных округов будут принимать участие в выборном процессе 2023 года. В том числе это и 15 и 30-километровая зона, которая подлежала ранее эвакуации, а также та зона, которая сейчас находится в режиме ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС", - говорит глава избиркома.
Выдвижение кандидатов продолжается, избирательный процесс начался 24 июля.
"Заявки подали четыре политические партии, это "Единая Россия", "Справедливая Россия за правду", ЛДПР и КПРФ", - говорит Захарова.
Чем особенны выборы в херсонской области
По словам Захаровой, из-за того, что избирательный процесс в Российской Федерации в корне отличается от избирательного процесса на Украине, избирком постарался позаботиться об удобстве избирателей.
"Мы будем голосовать в два этапа. Первый этап – это досрочное голосование, куда как раз будут определены населенные пункты, которые находятся в 15, 30-километровой зоне, в зоне ЧС, а также труднодоступные населенные пункты. И второй этап - это уже единый день голосования, который в области пройдет 8, 9 и 10 сентября", - поясняет она.
Будут открыты участки и за пределами региона - 329 экстерриториальных участков в 81 субъекте РФ, большая их часть будет в приграничных территориях – это Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Ростовская область. Также, по информации Марины Захаровой, очень много жителей Херсонской области выехали в Москву и Московскую область.
"Мы предусмотрели, что у людей могут быть проблемы с документами, но это единичные у нас случаи, и каждому жителю Херсонской области мы обязаны дать возможность отдать свой голос. Поэтому постановлением избирательной комиссии области был установлен перечень документов помимо тех, которые уже обозначены в 67 законе про паспорт РФ и документ, его заменяющий. Это паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, это ID-паспорт без приложения, ID- паспорт с приложением, а также иной документ, который был выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года или уполномоченным органом РФ после 30 сентября 22 года. В любом случае при предоставлении документа, необходимо подтвердить факт регистрации на территории Херсонской области. Человек должен предоставить ID-паспорт без приложения и домовую книгу, где видна отметка, что гражданин зарегистрирован на территории области".
Ожидается, что интерес со стороны наблюдателей будет высокий. Ждут заявок от общественной организации, которая ответственна за контроль за соблюдением законодательства о выборах, от политических партий, от иностранных наблюдателей.
Помощь Крыма
По словам Марины Захаровой, от Крыма область получила существенную помощь.
"Мы строили избирательную систему Херсонской области в рамках российского законодательства с нуля. А Крым не так давно прошел этот путь. Самая большая помощь была методологическая, коллеги с нами постоянно были на связи, консультировали, помогали, приезжали, где-то подсказывали, координировали. Существенно помогали нам в этой работе, - рассказывает Марина Захарова. - Кроме того, вся избирательная система РФ не осталась в стороне, нам помогают коллеги из других субъектов и Центральная избирательной комиссией РФ".
Угрозы членам комиссий и безопасность
По словам Марины Захаровой, к сожалению, имеют место случаи, когда члены избиркомов получают угрозы:
"Но мы работаем с нашими коллегами, подбадриваем. Объясняем, что это просто эффект такого психологического воздействия для того, чтобы дискредитировать этот процесс. Могу сказать, что в избирательной системе сейчас задействовано больше чем 2,5 тыс. человек и каждый из них - по-своему герой, потому что несмотря на эти угрозы, на давление, которое оказывается с другой стороны, люди все равно понимают, что мы - уже часть России, и что этот процесс необратим. Внедрение, интеграция в Российскую Федерацию, в законодательное поле уже произошла 100% и выборы, которые пройдут в этом году - это процесс, направленный на легитимизацию законодательной власти в Херсонской области."
Чтобы обезопасить людей, Избирком координирует работу комиссий с профильными правоохранительными органами, постоянно на связи с органами МВД, ФСБ, Росгвардии.
"Обеспечение безопасности в эти периоды, когда будет проходить голосование – это самый важный вопрос, который у всех на контроле, мы уверены, что справимся с этой задачей на сто процентов", - заключила Захарова.