https://crimea.ria.ru/20230703/pamfilova-nazvala-uslovie-perenosa-vyborov-v-novykh-regionakh-1129776360.html
Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T14:21
2023-07-03T14:21
2023-07-03T14:21
новые регионы россии
политика
общество
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новости
элла памфилова
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Памфилова отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы.Она добавила, что ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе проведения выборов.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым
новые регионы россии
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новые регионы россии, политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик)
Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
Памфилова: выборы в новых регионах можно отложить в случае непредвиденных обстоятельств
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Ситуация действительно непростая, все может быть. Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшится, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", - сказала она.
Памфилова отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы.
"В новых регионах остается сложная ситуация, тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить. Очень важно, что законом предусмотрена такая возможность, что с учетом всей специфики все-таки есть возможность до половины сократить сроки действия этих избирательных процедур. Мы своим коллегам в этих регионах настоятельно рекомендуем воспользоваться такой возможностью", - добавила председатель Центризбиркома.
Она добавила, что ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе проведения выборов.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
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