https://crimea.ria.ru/20230703/pamfilova-nazvala-uslovie-perenosa-vyborov-v-novykh-regionakh-1129776360.html

Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах

Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах

Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T14:21

2023-07-03T14:21

2023-07-03T14:21

новые регионы россии

политика

общество

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новости

элла памфилова

центральная избирательная комиссия россии (цик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129776074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12d0be2db36f4f2a4d2c81b3ea3f0f3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Памфилова отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы.Она добавила, что ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе проведения выборов.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик)