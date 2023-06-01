https://crimea.ria.ru/20230601/ot-stressa-k-adaptatsii-kak-faktor-svo-povliyaet-na-vybory-v-rossii-1129116553.html

От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в России

От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в России - РИА Новости Крым, 01.06.2023

От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в России

В единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября в ряде субъектов РФ состоятся выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний, основные особенности... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T08:07

2023-06-01T08:07

2023-06-01T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября в ряде субъектов РФ состоятся выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний, основные особенности нынешней избирательной кампании – "подморозка" конфликтов между элитами в регионах и снижение эффективности стратегий оппозиционных партий. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.Выборы в условиях "новой нормальности"По словам политолога, специфика нынешних выборов определяется радикальным обновлением повестки в связи с проведением специальной военной операции. С одной стороны, на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление с попытками "отменить" нашу страну. С другой стороны, граждане страны демонстрируют вовлеченность и действенную сопричастность к СВО. При этом отечественная экономика адаптировалась к новым условиям и сохранила базовые показатели, прежде всего, в отношении уровня цен, инфляции и социальных выплат. Все это привело к тому, что режим социально-психологической адаптации населения перешел в достаточно устойчивую фазу, которую можно назвать условной "новой нормальностью", отмечает Костин."Подморозка" конфликтов и отложенные претензииКостин выделяет ряд электоральных и политических особенностей, характерных для старта избирательной кампании. В их числе "фактор отложенного выбора". Он характеризуется снижением уровня и градуса взаимной критики основных участников электорального процесса, существенной "подморозкой" межэлитных конфликтов в регионах, а также рутинизацией политико-административных практик.Нынешний избирательный цикл также характеризуется снижением эффективности традиционных электоральных стратегий оппозиционных партий, а также существенным электоральным преимуществом представителей власти. Второй фактор, по мнению Костина, обусловлен консолидацией общества и мнением граждан, что именно действия власти позволили избежать шоковых сценариев, поэтому от нее они ожидают успешного разрешения ситуации.Еще одной особенностью выборов-2023 является участие в избирательных кампаниях разного уровня ветеранов специальной военной операции, которых активно выдвигают и "Единая Россия", и другие партии."Можем констатировать, что участие в боевых действиях дает кандидатам хорошие стартовые возможности с дальнейшей вероятностью наращивания рейтинга", – полагает эксперт.Выборы в новых регионах: опыт КрымаОсобняком стоят выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Парламенты и местные представительные органы там впервые избираются согласно российским законам и при участии федеральных партий. Сложность проведения этих выборов диктуется продолжающейся спецоперацией.Как отметила руководитель филиала ФоРГО в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева, крымский опыт проведения избирательных кампаний после возвращения в Россию, несомненно, пригодится в новых российских регионах, где в сентябре этого года состоятся выборы.Она напомнила, что со времени вхождения в состав РФ крымчане и севастопольцы приняли участие в трех избирательных кампаниях федерального уровня и двух региональных. Сравнительный анализ результатов этих выборов с итогами голосования и степенью активности избирателей в других субъектах Российской Федерации свидетельствуют о быстрой интеграции Крыма и Севастополя в российское электоральное пространство."ДНР и ЛНР уже с 2014 года находились вне политического поля Украины, поэтому жители этих республик не подвергались массированной националистической и антироссийской пропаганде. А в Херсонской и Запорожской областях выборы будут проходить после восьми лет их нахождения в нацистской Украине, где не соблюдались даже элементарные нормы демократии", – пояснила руководитель филиала ФоРГО.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госудуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.

https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, форго, наталья киселева, новости, россия, новые регионы россии, сво