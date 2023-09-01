Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/v-zaporozhskoy-oblasti-otmenyayutsya-vybory--novyy-ukrainskiy-feyk-1131109549.html
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T22:16
2023-09-01T22:16
галина катющенко
запорожская область
новые регионы россии
мелитополь
выборы
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/13/1120908366_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_412b861207d8e7325da6a62565d96f9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации города Мелитополя.По ее словам, в субботу, 2 сентября, как и в первые два дня досрочного голосования, все члены участковых избирательных комиссий выйдут на работу."Выборы в Запорожской области не отменяются", – резюмировала Катющенко.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями.Также сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html
запорожская область
новые регионы россии
мелитополь
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/13/1120908366_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c53fca09903538abd658d96cdeb98aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
галина катющенко, запорожская область, новые регионы россии, мелитополь, выборы, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

Катющенко: информация об отмене выборов в Запорожской области является украинским вбросом

22:16 01.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыборы в России
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации города Мелитополя.

"Данная информация не что иное, как информационный вброс. Мы такое же наблюдали при проведении референдума. Запорожцы люди умные, и они умеют читать и между строк, умеют отличить настоящую информацию от ложной, поэтому, как я уже сказала, выборы состоятся", – заявила Катющенко.

По ее словам, в субботу, 2 сентября, как и в первые два дня досрочного голосования, все члены участковых избирательных комиссий выйдут на работу.
"Выборы в Запорожской области не отменяются", – резюмировала Катющенко.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями.
Также сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.
Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 07:04
Эксперт: выборы в новых регионах станут для партий тестом на устойчивость
 
Галина КатющенкоЗапорожская областьНовые регионы РоссииМелитопольВыборыХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Главные события и заявления дня: 1 сентября
22:16В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
22:08Главные новости Крыма: 1 сентября
21:53Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году
21:28Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия
21:11Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
20:47Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников
20:28Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходных
20:02Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
19:55Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым
19:43Землю накроет мощная магнитная буря
19:32Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам
19:16Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
19:01Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
18:38Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
18:18Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
18:02Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучали
17:52СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой
17:41В центре Симферополя горит кафе
17:17На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
Лента новостейМолния