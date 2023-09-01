https://crimea.ria.ru/20230901/v-zaporozhskoy-oblasti-otmenyayutsya-vybory--novyy-ukrainskiy-feyk-1131109549.html
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T22:16
2023-09-01T22:16
2023-09-01T22:16
галина катющенко
запорожская область
новые регионы россии
мелитополь
выборы
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации города Мелитополя.По ее словам, в субботу, 2 сентября, как и в первые два дня досрочного голосования, все члены участковых избирательных комиссий выйдут на работу."Выборы в Запорожской области не отменяются", – резюмировала Катющенко.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями.Также сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.
https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html
запорожская область
новые регионы россии
мелитополь
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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галина катющенко, запорожская область, новые регионы россии, мелитополь, выборы, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
Катющенко: информация об отмене выборов в Запорожской области является украинским вбросом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации города Мелитополя.
"Данная информация не что иное, как информационный вброс. Мы такое же наблюдали при проведении референдума. Запорожцы люди умные, и они умеют читать и между строк, умеют отличить настоящую информацию от ложной, поэтому, как я уже сказала, выборы состоятся", – заявила Катющенко.
По ее словам, в субботу, 2 сентября, как и в первые два дня досрочного голосования, все члены участковых избирательных комиссий выйдут на работу.
"Выборы в Запорожской области не отменяются", – резюмировала Катющенко.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями.
Также сообщалось
, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.
Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.