https://crimea.ria.ru/20230901/v-zaporozhskoy-oblasti-otmenyayutsya-vybory--novyy-ukrainskiy-feyk-1131109549.html

В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 01.09.2023

В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T22:16

2023-09-01T22:16

2023-09-01T22:16

галина катющенко

запорожская область

новые регионы россии

мелитополь

выборы

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла украинский вброс о якобы отмене выборов в регионе, соответствующее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации города Мелитополя.По ее словам, в субботу, 2 сентября, как и в первые два дня досрочного голосования, все члены участковых избирательных комиссий выйдут на работу."Выборы в Запорожской области не отменяются", – резюмировала Катющенко.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсонской области, которые сейчас проживают в других регионах страны, активно участвуют в голосовании, приходят на участки целыми семьями.Также сообщалось, что началось голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России.В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выборы в законодательные собрания в 16 субъектах.

https://crimea.ria.ru/20230811/ekspert-vybory-v-novykh-regionakh-stanut-dlya-partiy-testom-na-ustoychivost-1130656950.html

запорожская область

новые регионы россии

мелитополь

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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галина катющенко, запорожская область, новые регионы россии, мелитополь, выборы, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)