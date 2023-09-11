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Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68% - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%
Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68% - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%
Явка избирателей на выборы депутатов законодательного собрания Запорожской области I созыва составила 68,11%. Об этом сообщила председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T16:16
2023-09-11T16:16
запорожская область
выборы
единый день голосования - 2023
политика
общество
новые регионы россии
галина катющенко
избирком запорожской области
новости
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборы депутатов законодательного собрания Запорожской области I созыва составила 68,11%. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны киевского режима, выборы в регионе состоялись. Согласно предварительным итогам голосования, в Заксобрание области прошли четыре партии.В Избиркоме в Херсонской области указывали, что итоговая явка избирателей на выборах в областную Думу по итогам предварительного голосования составила 65,36%. Люди не испугались угроз, которые поступали к ним от представителей киевского режима, и пришли на избирательные участки.В Луганской и Донецкой народных республиках выборы также прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИКРазвивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритетыВыборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
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запорожская область, выборы, единый день голосования - 2023, политика, общество, новые регионы россии, галина катющенко, избирком запорожской области, новости
Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%

Глава Избиркома Запорожской области Катющенко: итоговая явка избирателей составила 68,11%

16:16 11.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко
Председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборы депутатов законодательного собрания Запорожской области I созыва составила 68,11%. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Итоговая явка избирателей составила 68,11%. Политические силы распределяются следующим образом в процентном соотношении: Коммунистическая партия РФ – 5,02%, Единая Россия – 83,01%, Справедливая Россия – 5,13% ЛДПР – 5,82%", – сообщила Катющенко.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны киевского режима, выборы в регионе состоялись. Согласно предварительным итогам голосования, в Заксобрание области прошли четыре партии.
В Избиркоме в Херсонской области указывали, что итоговая явка избирателей на выборах в областную Думу по итогам предварительного голосования составила 65,36%. Люди не испугались угроз, которые поступали к ним от представителей киевского режима, и пришли на избирательные участки.
В Луганской и Донецкой народных республиках выборы также прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины.
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Запорожская областьВыборыЕдиный день голосования - 2023ПолитикаОбществоНовые регионы РоссииГалина КатющенкоИзбирком Запорожской областиНовости
 
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