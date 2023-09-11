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Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%

Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68% - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%

Явка избирателей на выборы депутатов законодательного собрания Запорожской области I созыва составила 68,11%. Об этом сообщила председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T16:16

2023-09-11T16:16

2023-09-11T16:16

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единый день голосования - 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборы депутатов законодательного собрания Запорожской области I созыва составила 68,11%. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны киевского режима, выборы в регионе состоялись. Согласно предварительным итогам голосования, в Заксобрание области прошли четыре партии.В Избиркоме в Херсонской области указывали, что итоговая явка избирателей на выборах в областную Думу по итогам предварительного голосования составила 65,36%. Люди не испугались угроз, которые поступали к ним от представителей киевского режима, и пришли на избирательные участки.В Луганской и Донецкой народных республиках выборы также прошли под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИКРазвивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритетыВыборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, выборы, единый день голосования - 2023, политика, общество, новые регионы россии, галина катющенко, избирком запорожской области, новости