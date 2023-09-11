https://crimea.ria.ru/20230911/razvivat-krym-pobedivshiy-kandidat-v-deputaty-gosdumy-nazval-prioritety-1131314686.html

Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты

Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты

Контроль роста цен, благоустройство, развитие промышленности, туризма и поддержка сельских территорий Крыма будут приоритетными в деятельности избранного... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T12:37

2023-09-11T12:37

2023-09-11T12:37

эксклюзивы риа новости крым

единый день голосования - 2023

выборы

государственная дума рф

крым

новости крыма

политика

юрий нестеренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131315591_0:0:1098:619_1920x0_80_0_0_a8092b698171cb4d90bd6669bae53116.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Контроль роста цен, благоустройство, развитие промышленности, туризма и поддержка сельских территорий Крыма будут приоритетными в деятельности избранного депутата Госдумы от республики, при этом вся работа будет выстроена совместно с руководством региона. Об этом РИА Новости Крым заявил кандидат от партии "Единая Россия" Юрий Нестеренко, набравший наибольшее число избирательских голосов в ходе довыборов в депутаты ГД по одномандатному округу №19.Цены, благоустройство, туризм, села"Итоги официально не подведены, поэтому победу пока не празднуем. Однако проделана огромная работа, проведено огромное количество встреч. В избирательный округ входит восемь муниципальных образований. Проживает более пятисот тысяч избирателей. Со всеми общались глаза в глаза: с трудовыми коллективами, с жителями в селах и городах. Всех услышали, все проанализировали", - говорит Нестеренко.В итоге определены основные направления, над которыми предстоит работать."Люди говорят о дальнейшем развитии муниципалитетов, о продолжении благоустройства, о поддержке туристической отрасли, сельского хозяйства, обращают внимание на контроль роста цен и на вопросы улучшения благосостояния", - перечислил Нестеренко.Еще один голос в пользу крымчан"В Госдуме на осенней сессии будет формироваться бюджет на ближайшие три года. Здесь очень важно, чтобы голос крымчан звучал, чтобы был представитель, поскольку на этом округе пока представителя нет", - напомнил Нестеренко.Он подчеркнул, что вся работа в Государственной Думе будет выстраиваться во взаимодействии с властями региона: главой республики Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета РК Владимиром Константиновым."Вся работа будет выстраиваться совместно, вместе будем определять приоритеты. Но уже сейчас по итогам встреч выделяем следующие вопросы: цены, благоустройство, развитие туристической отрасли и промышленности, развитие сельских территорий. Буду стараться оправдать ожидания избирателей. Впереди у нас много работы", - завил кандидат.Довыборы в КрымуРанее ЦИК России обнародовал предварительные итоги довыборов в Крыму. По предварительным данным Центризбиркома, кандидат - единоросс Юрий Нестеренко набрал 97 343 голоса избирателей или 68,71%.Нестеренко - депутат Симферопольского городского совета, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Симферопольского горсовета, директор ИП, волонтер, создатель благотворительного проекта "Город Добра".С большим отрывом за ним следует кандидат от "Справедливой России" Степан Кискин - 10 589 голосов или 7,47 процентов. Третье место по числу голосов - 10 472 (7,39%) - у кандидата от КПРФ Василия Саенко. Александр Туров ("Коммунисты России") и Дмитрий Фридман (ЛДПР) набрали 6,52% и 6,47% избирательских голосов соответственно. На дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводились лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования изберут четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. В бюллетень были внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единой Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Справедливой России – За правду".Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозыВыборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

https://crimea.ria.ru/20230911/v-krymu-pobedu-na-vyborakh-oderzhal-kandidat-edinoross-1131315405.html

https://crimea.ria.ru/20230830/v-usloviyakh-novoy-normalnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rossii-1131052096.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

единый день голосования - 2023, выборы, государственная дума рф, крым, новости крыма, политика, юрий нестеренко