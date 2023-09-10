https://crimea.ria.ru/20230910/kak-proshli-dovybory-v-krymu--izbirkom-1131307294.html
Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
Как прошли довыборы в Крыму – Избирком - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
На дополнительных выборах в Крыму депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 голосование проходило в штатном... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T21:19
2023-09-10T21:19
2023-09-10T21:29
крым
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единый день голосования - 2023
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На дополнительных выборах в Крыму депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 голосование проходило в штатном режиме. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Михаил Малышев.По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты."Были отдельные моменты, которые связаны с недружественным нам государством. Но никаких опасений у нас нет. У нас все службы работают надлежащим образом. И это никак не повлияло на работу всех участковых комиссий", - заверил Малышев.Ранее председатель регионального Избиркома подтвердил РИА Новости Крым, что члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных. Информацию об этом озвучила на брифинге в информационном центре комиссии председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования изберут четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. В бюллетень были внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единой Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Справедливой России – За правду".Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосованииВ Херсонской области завершилось голосованиеОпубликованы первые данные голосования на новых территориях России
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РИА Новости Крым
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крым, выборы, единый день голосования - 2023, политика, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, общество, эксклюзивы риа новости крым
Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
Довыборы в Крыму прошли штатно: работали 360 участковых и 14 комиссий в больницах
21:19 10.09.2023 (обновлено: 21:29 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На дополнительных выборах в Крыму депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 голосование проходило в штатном режиме. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Михаил Малышев.
"У нас все проходит в штатном режиме. Работает 360 участковых комиссий и 14 комиссий в медицинских учреждениях", - сказал Малышев.
По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.
"Были отдельные моменты, которые связаны с недружественным нам государством. Но никаких опасений у нас нет. У нас все службы работают надлежащим образом. И это никак не повлияло на работу всех участковых комиссий", - заверил Малышев.
Ранее председатель регионального Избиркома подтвердил
РИА Новости Крым, что члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных. Информацию об этом озвучила на брифинге в информационном центре комиссии председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования изберут четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.
В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. В бюллетень были внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единой Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Справедливой России – За правду".
Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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