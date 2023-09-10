https://crimea.ria.ru/20230910/opublikovany-pervye-dannye-golosovaniya-na-novykh-territoriyakh-rossii-1131305000.html
Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают подсчет голосов на выборах в законодательное собрание... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T19:15
2023-09-10T19:15
2023-09-10T19:16
выборы
единый день голосования - 2023
политика
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают подсчет голосов на выборах в законодательное собрание. По предварительным данным, явка на выборы в Единый день голосования по состоянию на 18:00 высокая. Также в Геническом муниципальном округе обработано почти 90% протоколов. Участие в выборах приняли 52,57% избирателей. Лидирующие позиции за политической партией "Единая Россия".В Запорожской области единороссы набирали уже более 80%. Об этом со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Галину Катющенко пишет РИА Новости. По ее словам, к 18:00 обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. У КПРФ – 4,46%, "Справедливой России" – 4,68 %, ЛДПР — 5,79% голосов.В ДНР на вечер воскресенья обработано 30,13% протоколов. По результатам, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов, ЛДПР — 7,10%, КПРФ — 6 %, 4,12% у партии "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – 3,42 %.В ЛНР обработано 3% протоколов. Предварительный результат выборов: "Единая Россия" набирает 75,08% голосов, ЛДПР – 10, 25%, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — 5,26%, КПРФ – 7,39%, 0,66 % у партии "Новые люди".Выборы в этих регионах по российскому законодательству проходят впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосованииВыборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертовВ Херсонской области завершилось голосование
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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выборы, единый день голосования - 2023, политика, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, центризбирком (цик рф), марина захарова, элла памфилова, общество
Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
Обнародованы первые итоги выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
19:15 10.09.2023 (обновлено: 19:16 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают подсчет голосов на выборах в законодательное собрание. По предварительным данным, явка на выборы в Единый день голосования по состоянию на 18:00 высокая.
"На 18.00 обработано 72,24% протоколов по Херсонской областной Думе. В выборах приняли участие 61,87% наших избирателей. Лидирующие позиции остаются за политической партией "Единая Россия" – 73,73%, КПРФ – 11,33%, ЛДПР – 8, 99% и "Справедливая Россия – за правду" – 4, 87%", - сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.
Также в Геническом муниципальном округе обработано почти 90% протоколов. Участие в выборах приняли 52,57% избирателей. Лидирующие позиции за политической партией "Единая Россия".
В Запорожской области единороссы набирали уже более 80%. Об этом со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Галину Катющенко пишет РИА Новости. По ее словам, к 18:00 обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. У КПРФ – 4,46%, "Справедливой России" – 4,68 %, ЛДПР — 5,79% голосов.
В ДНР на вечер воскресенья обработано 30,13% протоколов. По результатам, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов, ЛДПР — 7,10%, КПРФ — 6 %, 4,12% у партии "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – 3,42 %.
В ЛНР обработано 3% протоколов. Предварительный результат выборов: "Единая Россия" набирает 75,08% голосов, ЛДПР – 10, 25%, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — 5,26%, КПРФ – 7,39%, 0,66 % у партии "Новые люди".
Выборы в этих регионах по российскому законодательству проходят
впервые.
"В День единого голосования за выборами на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вели наблюдение 33 зарубежных эксперта из 21 страны, - сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. - Они отметили соблюдение всех стандартов электорального права, их прозрачность и открытость, а также высокую явку избирателей и их свободную волю".
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