https://crimea.ria.ru/20230910/opublikovany-pervye-dannye-golosovaniya-na-novykh-territoriyakh-rossii-1131305000.html

Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России

Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России

Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают подсчет голосов на выборах в законодательное собрание... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T19:15

2023-09-10T19:15

2023-09-10T19:16

выборы

единый день голосования - 2023

политика

новые регионы россии

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херсонская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают подсчет голосов на выборах в законодательное собрание. По предварительным данным, явка на выборы в Единый день голосования по состоянию на 18:00 высокая. Также в Геническом муниципальном округе обработано почти 90% протоколов. Участие в выборах приняли 52,57% избирателей. Лидирующие позиции за политической партией "Единая Россия".В Запорожской области единороссы набирали уже более 80%. Об этом со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Галину Катющенко пишет РИА Новости. По ее словам, к 18:00 обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. У КПРФ – 4,46%, "Справедливой России" – 4,68 %, ЛДПР — 5,79% голосов.В ДНР на вечер воскресенья обработано 30,13% протоколов. По результатам, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов, ЛДПР — 7,10%, КПРФ — 6 %, 4,12% у партии "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – 3,42 %.В ЛНР обработано 3% протоколов. Предварительный результат выборов: "Единая Россия" набирает 75,08% голосов, ЛДПР – 10, 25%, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — 5,26%, КПРФ – 7,39%, 0,66 % у партии "Новые люди".Выборы в этих регионах по российскому законодательству проходят впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосованииВыборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертовВ Херсонской области завершилось голосование

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, единый день голосования - 2023, политика, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, центризбирком (цик рф), марина захарова, элла памфилова, общество