https://crimea.ria.ru/20230908/vybory-na-khersonschine-chto-bolshe-vsego-porazilo-inostrannykh-ekspertov-1131261294.html

Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов

Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов

Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T16:10

2023-09-08T16:10

2023-09-08T16:10

выборы

херсонская область

владимир сальдо

чаплынка

политика

общество

новости

дарио абдула камал

александр хлюстов

пурнима ананд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131252221_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e1feab9577a5b1bb32f3af256547945.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне высокой явке на избирательные участки. Своими впечатлениями они поделились с журналистами на одном из избирательных участков в Чаплынке.Иностранные эксперты: нынешние выборы – праздник демократии для херсонцевЭксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование и как живут местные жители.Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд, которая также приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов, согласна с мнением бразильского коллеги."Люди с самого утра приходят сюда, чтобы проголосовать. Мы видели на участке много разных людей. Хочу отметить, что выборы действительно прозрачные, видно, что люди с радостью приходят и голосуют. Здесь царит атмосфера праздника демократии. Удивило количество людей, которые пришли сюда. Мы ожидали, что будет голосовать гораздо меньше избирателей. Но реальность превзошла наши ожидания", - сказала она.Дарио Абдула Камал из Мозамбика отметил, что выборы в Херсонской области проходят нормально, спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на то, как обеспечивается безопасность избирателей и членов комиссий.Как проходят выборы в Чаплынском районе ХерсонщиныКак рассказал РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов, голосование на данный момент проходит штатно, без эксцессов.Хлюстов также отметил высокую явку в Единый день голосования. По его словам, сейчас она выше, чем на прошлогоднем референдуме.По словам Хлюстова, на данный момент голосованием охвачено порядка 70% жителей района. На выборах работают мобильные группы, которые посещают маломобильных граждан и выезжают в отдаленные села.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.

https://crimea.ria.ru/20230908/bespilotniki-vsu-atakovali-izbiratelnye-uchastki-v-khersonskoy-oblasti-1131258566.html

https://crimea.ria.ru/20230908/saldo-progolosoval-na-vyborakh-v-khersonskoy-oblasti---video-1131259049.html

херсонская область

чаплынка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, политика, общество, новости, дарио абдула камал, александр хлюстов, пурнима ананд, энрике домингес