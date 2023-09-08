Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне высокой явке на избирательные участки. Своими впечатлениями они поделились с журналистами на одном из избирательных участков в Чаплынке.Иностранные эксперты: нынешние выборы – праздник демократии для херсонцевЭксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование и как живут местные жители.Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд, которая также приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов, согласна с мнением бразильского коллеги."Люди с самого утра приходят сюда, чтобы проголосовать. Мы видели на участке много разных людей. Хочу отметить, что выборы действительно прозрачные, видно, что люди с радостью приходят и голосуют. Здесь царит атмосфера праздника демократии. Удивило количество людей, которые пришли сюда. Мы ожидали, что будет голосовать гораздо меньше избирателей. Но реальность превзошла наши ожидания", - сказала она.Дарио Абдула Камал из Мозамбика отметил, что выборы в Херсонской области проходят нормально, спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на то, как обеспечивается безопасность избирателей и членов комиссий.Как проходят выборы в Чаплынском районе ХерсонщиныКак рассказал РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов, голосование на данный момент проходит штатно, без эксцессов.Хлюстов также отметил высокую явку в Единый день голосования. По его словам, сейчас она выше, чем на прошлогоднем референдуме.По словам Хлюстова, на данный момент голосованием охвачено порядка 70% жителей района. На выборах работают мобильные группы, которые посещают маломобильных граждан и выезжают в отдаленные села.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне высокой явке на избирательные участки. Своими впечатлениями они поделились с журналистами на одном из избирательных участков в Чаплынке.
Иностранные эксперты: нынешние выборы – праздник демократии для херсонцев
Эксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование и как живут местные жители.
"Что очень сильно меня удивило – большое количество людей, которые приходят сюда (на участки – ред.). Мы с вами находимся в небольшом городке, поэтому удивительно, что столько людей пришли проголосовать. В целом избирательный процесс очень хорошо организован. Это голосование легитимизирует нахождение области в составе России", - сказал он.
Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд, которая также приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов, согласна с мнением бразильского коллеги.
"Люди с самого утра приходят сюда, чтобы проголосовать. Мы видели на участке много разных людей. Хочу отметить, что выборы действительно прозрачные, видно, что люди с радостью приходят и голосуют. Здесь царит атмосфера праздника демократии. Удивило количество людей, которые пришли сюда. Мы ожидали, что будет голосовать гораздо меньше избирателей. Но реальность превзошла наши ожидания", - сказала она.
Дарио Абдула Камал из Мозамбика отметил, что выборы в Херсонской области проходят нормально, спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на то, как обеспечивается безопасность избирателей и членов комиссий.
"Я не в первый раз (работаю на выборах), я работал в Сирии, Ираке... Видно, что люди с желанием приходят на участки, при этом здесь голосуют и русскоговорящие, и украиноязычные граждане. Между ними нет вражды, и это очень приятно", - подчеркнул эксперт.
Как проходят выборы в Чаплынском районе Херсонщины
Как рассказал РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов, голосование на данный момент проходит штатно, без эксцессов.
"Люди с утра идут на участки. Работают наблюдатели, как от общественных организаций, так и от партий. Нарушений не выявлено. Никакой суеты, охрана организована на высоком уровне. Наши избиратели и члены комиссий в безопасности", - сказал он.
Хлюстов также отметил высокую явку в Единый день голосования. По его словам, сейчас она выше, чем на прошлогоднем референдуме.
"Наступил этап принятия, люди перестали бояться. Они видят реальные дела для Херсонской области со стороны России, они понимают, что первый этап становления за этот год прошел, и теперь нужно идти вперед и формировать органы власти в соответствии с законами РФ", - пояснил глава Чаплынского округа.
По словам Хлюстова, на данный момент голосованием охвачено порядка 70% жителей района. На выборах работают мобильные группы, которые посещают маломобильных граждан и выезжают в отдаленные села.
С 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.
В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.
После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.
Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
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