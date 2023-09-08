Рейтинг@Mail.ru
Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230908/vybory-na-khersonschine-chto-bolshe-vsego-porazilo-inostrannykh-ekspertov-1131261294.html
Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов
Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов
Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T16:10
2023-09-08T16:10
выборы
херсонская область
владимир сальдо
чаплынка
политика
общество
новости
дарио абдула камал
александр хлюстов
пурнима ананд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131252221_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e1feab9577a5b1bb32f3af256547945.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне высокой явке на избирательные участки. Своими впечатлениями они поделились с журналистами на одном из избирательных участков в Чаплынке.Иностранные эксперты: нынешние выборы – праздник демократии для херсонцевЭксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование и как живут местные жители.Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд, которая также приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов, согласна с мнением бразильского коллеги."Люди с самого утра приходят сюда, чтобы проголосовать. Мы видели на участке много разных людей. Хочу отметить, что выборы действительно прозрачные, видно, что люди с радостью приходят и голосуют. Здесь царит атмосфера праздника демократии. Удивило количество людей, которые пришли сюда. Мы ожидали, что будет голосовать гораздо меньше избирателей. Но реальность превзошла наши ожидания", - сказала она.Дарио Абдула Камал из Мозамбика отметил, что выборы в Херсонской области проходят нормально, спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на то, как обеспечивается безопасность избирателей и членов комиссий.Как проходят выборы в Чаплынском районе ХерсонщиныКак рассказал РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов, голосование на данный момент проходит штатно, без эксцессов.Хлюстов также отметил высокую явку в Единый день голосования. По его словам, сейчас она выше, чем на прошлогоднем референдуме.По словам Хлюстова, на данный момент голосованием охвачено порядка 70% жителей района. На выборах работают мобильные группы, которые посещают маломобильных граждан и выезжают в отдаленные села.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
https://crimea.ria.ru/20230908/bespilotniki-vsu-atakovali-izbiratelnye-uchastki-v-khersonskoy-oblasti-1131258566.html
https://crimea.ria.ru/20230908/saldo-progolosoval-na-vyborakh-v-khersonskoy-oblasti---video-1131259049.html
херсонская область
чаплынка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131252221_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2093d68cc7361aad9a283c0cea381c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, политика, общество, новости, дарио абдула камал, александр хлюстов, пурнима ананд, энрике домингес
Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов

Иностранные эксперты на выборах в Херсонской области: больше всего удивила высокая явка

16:10 08.09.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Международные электоральные эксперты из разных стран мира, прибывшие в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, больше всего удивились крайне высокой явке на избирательные участки. Своими впечатлениями они поделились с журналистами на одном из избирательных участков в Чаплынке.

Иностранные эксперты: нынешние выборы – праздник демократии для херсонцев

Эксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование и как живут местные жители.
"Что очень сильно меня удивило – большое количество людей, которые приходят сюда (на участки – ред.). Мы с вами находимся в небольшом городке, поэтому удивительно, что столько людей пришли проголосовать. В целом избирательный процесс очень хорошо организован. Это голосование легитимизирует нахождение области в составе России", - сказал он.
Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд, которая также приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов, согласна с мнением бразильского коллеги.
"Люди с самого утра приходят сюда, чтобы проголосовать. Мы видели на участке много разных людей. Хочу отметить, что выборы действительно прозрачные, видно, что люди с радостью приходят и голосуют. Здесь царит атмосфера праздника демократии. Удивило количество людей, которые пришли сюда. Мы ожидали, что будет голосовать гораздо меньше избирателей. Но реальность превзошла наши ожидания", - сказала она.
Дарио Абдула Камал из Мозамбика отметил, что выборы в Херсонской области проходят нормально, спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на то, как обеспечивается безопасность избирателей и членов комиссий.
"Я не в первый раз (работаю на выборах), я работал в Сирии, Ираке... Видно, что люди с желанием приходят на участки, при этом здесь голосуют и русскоговорящие, и украиноязычные граждане. Между ними нет вражды, и это очень приятно", - подчеркнул эксперт.
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
1 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
2 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
3 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
4 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд из Индии приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов

Международный наблюдатель Пурнима Анаяц на выборах в сентябре 2023 года
5 из 11

Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд из Индии приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
6 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Эксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование

Иностранный наблюдатель Энрике Домингес следит за ходом избирательного процесса
7 из 11

Эксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Работа иностранных наблюдателей на выборах на новых территориях в сентябре 2023 года
8 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
9 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
10 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
11 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
1 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
2 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
3 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
4 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
5 из 11

Президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурнима Ананд из Индии приехала в Херсонскую область для оценки хода выборов

© Дмитрий Макеев
6 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
7 из 11

Эксперт Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что приехал в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, как проходит историческое для региона голосование

© Дмитрий Макеев
8 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
9 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
10 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев
11 из 11

Выборы в сентябре 2023 года в новых регионах России

© Дмитрий Макеев

Как проходят выборы в Чаплынском районе Херсонщины

Как рассказал РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов, голосование на данный момент проходит штатно, без эксцессов.
"Люди с утра идут на участки. Работают наблюдатели, как от общественных организаций, так и от партий. Нарушений не выявлено. Никакой суеты, охрана организована на высоком уровне. Наши избиратели и члены комиссий в безопасности", - сказал он.
Хлюстов также отметил высокую явку в Единый день голосования. По его словам, сейчас она выше, чем на прошлогоднем референдуме.

"Наступил этап принятия, люди перестали бояться. Они видят реальные дела для Херсонской области со стороны России, они понимают, что первый этап становления за этот год прошел, и теперь нужно идти вперед и формировать органы власти в соответствии с законами РФ", - пояснил глава Чаплынского округа.

По словам Хлюстова, на данный момент голосованием охвачено порядка 70% жителей района. На выборах работают мобильные группы, которые посещают маломобильных граждан и выезжают в отдаленные села.
Марина Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
13:54
Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

Выборы в РФ и новых регионах

С 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.
В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.
После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.
Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Владимир Сальдо
14:09
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
 
ВыборыХерсонская областьВладимир СальдоЧаплынкаПолитикаОбществоНовостиДарио Абдула КамалАлександр ХлюстовПурнима АнандЭнрике Домингес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
16:31Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
16:10Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов
15:57ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области
15:49Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
15:33Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
14:51"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
14:28На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
14:09Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
13:59Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
13:54Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
13:36Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
13:24В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
13:15Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
13:05Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла
12:41Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
12:39В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
12:32Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
11:23Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины
11:14На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
Лента новостейМолния